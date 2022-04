Dream Nepal, con los niños cuyos padres están en la cárcel l Astróloga

La otra tarde en El Bula conocimos a Aida Maylin, funcionaria –es maestra, destinada 11 años en Eivissa, y que ahora desarrolla su labor docente en Palma–, y que, desde hace tres años, en su tiempo libre, compagina cooperando con Dream Nepal, una ONG creada hace seis años, que actúa en Katmandú, capital de aquel país. Su primer contacto fue en Eivisa, en el aula en la que ella daba clase. «Un día creamos un cuento, lo editamos y con el dinero que ganamos decidimos darlo a una ONG. Elegimos cinco, y tras ver cómo eran los objetivos de cada una, y más concretamente, cuál era su misión, decidimos dárselo a Dream Nepal».

Ropa para los niños



Y es que, al explicarnos Aida cuales eran los objetivos de esta ONG, entendemos enseguida el por qué se la dieron. «Y ellos me propusieron entrar en la junta, y yo les contesté que sí, lo cual hace que viaje voluntariamente tres veces al año a Nepal, cosa que hago en mis vacaciones, llevándoles, sobre todo, ropa. También hago el seguimiento de la escolarización de los niños, y redes sociales». Y es que Dream Nepal vela por los niños cuyos padres están en la cárcel, ya bien porque ambos hayan cometido un delito, ya bien porque lo haya cometido uno y se crea que el otro es su cómplice, pese a que veces no lo sea. Entonces, los hijos, al quedarse sin familia y sin casa, se van a vivir con ellos a la prisión. O eso, o se quedan en la calle, pues el resto de la familia no los acepta, ya bien sea por cuestiones del Karma, o porque son niños que quedan estigmatizados. Y si se quedan en la calle, lo más seguro es que no vayan a la escuela y que adquieran malos hábitos. Y si comen, como mucho, será a base de arroz y lentejas… Cosa que también sucede si van a la cárcel… Y ahí es cuando entra en acción Dream Nepal. O bien rescatando a esos niños de las prisiones, o bien recuperándolos de la calle. Sobre todo lo primero.

«Para ello contamos con tres casas de acogida en las que viven 50 de ellos, de edades comprendidas entre los 2 y 18 años, repartidos entre 16 y 19 por cada casa, a los que se les da ropa, mudas, comida, cama, etc., además de escolarizarlos. Aparte de que en esas casas los hábitos que adquieren son siempre positivos y beneficiosos para ellos. Y en cuanto a abrir una nueva casa de acogida, ante todo hemos de contar con el dinero suficiente para hacer frente al alquiler de la misma y a los sueldos que cobran las didis, o cuidadoras».

Proyecto joven

Pero es que Dream Nepal va más allá de esto. Tiene una segunda fase, que denominan Proyecto Joven, y que consiste en un piso donde, de momento, viven tres jóvenes mayores de 18 años, que estudian enfermería, educación social y ADE, o Administración y Dirección de Empresas, respectivamente, y trabajan. Y si no tienen trabajo, se les ayuda a encontrarlo, a la vez que se les orienta sobre estrategias para, por ejemplo, saber ahorrar, y también a empoderarlos para que se labren un futuro.

Volviendo a las casas de acogida. ¿Qué pasa cuando los padres salen de la cárcel…? «Pues puede suceder, o que no se hagan cargo de sus hijos, y los dejen abandonados –nos dice Aída–, o que, al no tener trabajo para crear un hogar en el que puedan vivir todos, no puedan hacerse cargo de ellos. También se puede dar el caso de que hay niños que cuando sus padres salen de la cárcel, como se sienten tan a gusto en nuestras casas, se quedan a vivir durante unos años en ellas, mientras aquellos buscan trabajo y construyen un hogar donde acogerlos».

Cómo colaborar



Aida, como hemos dicho, viajará en esta Semana Santa a Nepal, acompañada por su pareja, que es alemán, que llevará a los niños los equipajes del equipo de fútbol de su ciudad, lo cual les hará felices pues les gusta jugar a fútbol.

«Nos acompañará también un amigo de él y… Pues que también les llevaremos ropa, que nos la dan amigos nuestros… ¿Dinero…? Por supuesto que hace falta dinero para sacar adelante este proyecto, por lo cual siempre será muy bien aceptado».

¿Que cómo colaborar con Dream Nepal? Lo podéis hacer a través de su página web, www. dreamnepal.org, o bien por Instagram, @ongdreamnepal.

Mari Juana Villa

lDías atrás, un grupo de astrólogos de Palma se reunieron a manteles para homenajear a una de las más conocidas practicantes de esta ciencia, Mari Juana Villa, fallecida el pasado 6 de marzo.

Según nos cuentan los que fueron sus compañeros, Mari Juana fue una activa investigadora y promotora del conocimiento de la Astrología a través de la Asociación Ishtar, de astrología y tarot, que presidió, y desde la que impartió cursos, conferencias, charlas y jornadas de esta índole.

Asimismo, participó activamente en diversos congresos ibéricos de astrología, presentando ponencias fruto de su continua investigación.

Descanse en paz.