Se conocen desde que tenían cuatro años, cuando compartían pupitre en el colegio Pedro Póveda, de Palma. Ahora, la escritora Maria de la Pau Janer y la diseñadora de joyas Isabel Guarch han trabajado conjuntamente para desarrollar un colgante, de una colección cápsula, en el que reflejan su amistad y el amor por la Isla. Una pieza, creada en oro de 18 kilates, con aires muy mediterráneos.

«Estábamos en una comida de amigas, un poco loca, donde nos vinimos arriba y dijimos ¿por qué no hacemos algo juntas?, uniendo el mundo de las palabras y las joyas. Y así surgió la idea», comentan.

Noms es el resultado del proyecto que será presentado el 6 de abril en el jardín del hotel Can Bordoy. Un acto privado basado en una charla y posterior cóctel, donde contarán la historia de la creación de esta joya tan especial para ambas. «De pequeñas compartíamos las clases, las excursiones, los cumpleaños..., y el hecho de que las dos, con el tiempo, nos hemos dedicado a la creación, ella a las joyas, yo a las letras y libros, nos mantuvo unidas por la admiración y fortaleza en nuestra amistad», comenta Maria de la Pau Janer. «Siempre admiré a su madre, a quien recuerdo con cariño, pero Isabel ha dado un paso adelante en la firma de sus joyas, que siempre me han encantado». Por su parte, Isabel Guarch recuerda que «en clase, Mari Pau siempre sacaba 10 y yo leía todo lo que escribía».

Durante meses han trabajado unidas hasta lograr su objetivo. «Lo hemos pasado muy bien, dando muchas vueltas, tanto en la tipografía de la letra como en su textura. Queríamos conseguir ese resultado que vemos cuando escribimos sobre la arena de la playa». La inicial, en oro amarillo, y que por detrás se puede personalizar con una inscripción, se puede acompañar con un colgante de piedras naturales, en cuatro modelos diferentes.

Ambas coinciden en muchas cosas, a la hora de crear, como la estética. «Las dos creemos en la belleza, ella con joyas y yo en las letras», comenta Maria de la Pau Janer, quien dice que «a la hora de elegir una joya busco la originalidad. Algo especial, que no la lleve todo el mundo». Por su parte Isabel Guarch, al coger un libro, «busco evadirme, aprender, disfrutar... Me gustan las historias en las que se mezcla lo real con la ficción. A la hora de diseñar busco que la joya tenga esencia y un sentido».