El creativo y peluquero Antonio Corral, (Barcelona, 1974) viajará en unas semanas al LXVI Festival de Eurovisión, que este año se celebra en el Pala Alpitour de Turín, (Italia). Por tercer año consecutivo viajará como director de peluquería, junto a todo su equipo de profesionales, con la marca de productos para el cabello Moroccanoil, patrocinadora de Eurovisión. En plena pandemia, Antonio Corral decidió trasladar su residencia de Barcelona a Pollença, en Mallorca, donde solía veranear, y donde además de familia tiene buenos amigos. «Aunque viajo mucho por todo el mundo, esta Isla es mi refugio. Es cosmopolita, tiene naturaleza, belleza y calidad de vida».

Aunque Corral viajará a Italia una semana antes del Festival, «ese tiempo previo a la gran gala es importante para ir conociendo a todos los artistas y primándolos para los ensayos. Así podemos llegar a conseguir que se encuentren cómodos y nos tengan plena confianza y se puedan relajar y disfrutar hasta que llegue su hora de actuar. El look final es súper importante entenderlo y poder recrearlo para que les dé pura seguridad una vez que se suban en el escenario».

Peinando a Victoria Georgieva, de Bulgaria, en el festival del año pasado.

Experiencia

Con más de 25 años en la profesión, Antonio Corral se ha convertido en todo un referente en el mundo de la peluquería. «Comencé por el mismo motivo que sigo en ello y es por el amor y fascinación que siento por esta profesión y las mujeres en general. En ellas encuentro mi inspiración para poder evolucionar y estar siempre listo para crear cosas nuevas o perfeccionar estilos clásicos. El haber podido trabajar con los más grandes en todo el mundo te hace tener una perspectiva de la belleza global y eso me da seguridad en lo que hago». No conoce personalmente a la representante de España, la cubana Chanel, que interpretará el tema SloMo, pero ya ha tenido un primer contacto por redes sociales. «Es muy gracioso porque al saber que iba a ser la representante de España le envié un mensaje por las redes sociales y le dije que la esperaba en Turín, a lo que me contestó rápidamente que tenía ganas de conocerme, ya que ella estaba con Blas Cantó, a quien peiné para Eurovisión. Realmente no sé qué peinado haremos a Chanel, pero tiene un look espectacular, un pelazo, esas ondas y un punto vintage muy glamuroso».

Durante el Festival los días pasan a un ritmo vertiginoso, se trabaja con mucha intensidad. «Hacemos largas jornadas de hasta diez horas, pero es maravilloso. Estamos realmente para dar un servicio, durante dos semanas antes de las galas, de tratamientos, mascarillas, retoques y cortes de cabello, tanto a los chicos como a las chicas». Siempre pendiente de las nuevas tendencias, Antonio Corral desvela que «para esta temporada vamos a ver una variedad de medidas, texturas y colores, y todos nos vamos a poder inspirar en algo: una fuerte tendencia de los 90. Volvemos al cabello más cuidado con colores más contrastados y rubios más platinos. Colores como el Rose gold y Cocoa tirando a rojizo van a estar muy de moda. Melenas bob y flequillos largos más coupe garçon será lo que veremos esta temporada». Con motivo del festival, la marca ha creado el concurso Show Us Your Style dando la oportunidad a seis estilistas de toda Europa a que trabajen en el equipo de Antonio Corral y peinen a los cantantes. El pasado año, Victoria Georgieva, representante de Bulgaria, causó tendencia con el peinado que le realizaron. «Se crean estilos en Eurovisión que luego muchas clientas piden a sus estilistas en el salón. Creamos estilos intemporales y sobre todo para nosotros lo importante es que el cabello se vea sano y, por qué no, también crear tendencia».

Antonio Corral, preparando a una modelo para una sesión fotográfica.

Durante años ha trabajado en los backstage de grandes pasarelas de la moda en Nueva York, Londres, Milán, París, Australia, Japón, Korea, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etc., con diseñadores como Cavalli, Marchesa, Jesús Del Pozo, Zac Posen, Temperly London, Cushnie, Rachael Zoe y Aadnevik, entre otros peinando a rostros conocidos como la modelo española Blanca Padilla, Sara Sampaio, Rosie Huntington Whiteley, Coco Rocha, etc. «Para mí es un orgullo el poder hacer felices a mis clientes». Tras finalizar su labor en el Festival de Eurovisión, Antonio Corral pondrá rumbo a Israel para crear contenidos, y luego a Nueva York, «a visitar a mis colegas en la oficina y ver qué es lo que nos depara el verano. La verdad es que estoy feliz de poder hacer lo que amo, y sobre todo inspirar a las nuevas generaciones en esta industria».