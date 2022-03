La felicidad es uno de los objetivos más perseguidos por las personas de todo el planeta. Sin embargo, influyen tantas variantes que no siempre es fácil alcanzar este estado. Una de ellas es el lugar de residencia: no es lo mismo nacer en el primer mundo que en un país subdesarrollado, aunque dentro de esto influyen otros muchos factores. Según el Informe mundial de la felicidad 2022 («World Happiness Report 2022») el país más feliz del mundo es Finlandia, que ostenta esta distinción por quinto año consecutivo. Este estudio, elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, analiza seis variables clave para determinar el nivel de felicidad en 146 países del mundo. En concreto, tiene en cuenta el PIB per cápita, la esperanza de vida con buen estado de salud, el apoyo social, la libertad de elección, la generosidad y la corrupción.

Cabe precisar que Finlandia tiene 7,821 puntos sobre 10; le siguen Dinamarca (7,631 puntos), Islandia (7,557), Suiza (7,512) y Países Bajos (7,415). España ocupa el puesto número 29 de la clasificación, con 6,476 puntos sobre 10; se encuentra en la zona alta del ránking, porque como se ha mencionado anteriormente se analizan 146 países. Por el contario, los cinco países menos felices del mundo son Afganistán, Líbano, Zimbabue, Ruanda y Botsuana. El citado estudio también destaca que «los tres avances más importantes fueron los de Serbia, Bulgaria y Rumania. Los retrocesos más fuertes se dieron en Líbano, Venezuela y Afganistán». «La lección que se saca del informe, en estos diez años, es que la generosidad entre las personas y la honestidad de los gobiernos son cruciales para el bienestar», concluye Según Jeffrey Sachs, uno de sus coautores de la investigación.