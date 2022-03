Se llama Amanda Irber (Brasil, 1995) y es la representante de Baleares en el certamen Reinado Nacional de Belleza España 2022 (RNB), que se celebrará del 23 al 29 de mayo en Torrox, Málaga. Un concurso en el que participan 52 misses, representantes de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y un sueño hecho realidad para esta mujer de envidiable físico y gran sensibilidad que nació niño pero que, como ella confiesa, «siempre tuve muy claro que era y soy mujer, incluso antes de nacer».

¿Saben sus compañeras y la organización de RNB España que usted es una mujer transgénero?

–Por supuesto. Nunca lo he ocultado. La organización sabía de mi pasado. Vieron mi perfil y algunos de los trabajos en moda y, tras un cásting, me propusieron representar a Balears en el certamen de belleza.

¿Ya conoce a sus rivales? ¿Tiene alguna favorita?

–Las he conocido y puedo decir que todas son guapísimas y un amor de mujeres. Evidentemente no te voy a mentir, me presento para ganar y mi favorita soy yo. El hecho de representar a Balears ya es un sueño que no puedo describir con palabras y sería un orgullo representar a España en Polonia.

¿Cuándo decidió operarse?

–Cuando pude costearme la reasignación de género. Pedí un préstamo y a los 17 años pasé por quirófano. Siempre he sido una persona feliz, pero en el instituto me di cuenta de que me sentía rara y me empezaron a gustar los chicos, pero nunca sufrí bullying ni acoso, todo lo contrario, todos eran mis amigos. Era muy tímida, introvertida y con muchos miedos, pero con ganas de salir adelante. Siempre tuve muy claro que era y soy una mujer, incluso antes de nacer.

Amanda, en una sesión fotográfica. Foto: JOSÉ URBANO

¿Qué ocurrió al verse tras la operación de cambio de género?

–No me miré al espejo desnuda hasta una semana después de la operación. Lloré muchísimo. Fue uno de los momentos más bonitos de mi vida.

¿A cuántas operaciones más se ha sometido?

–En realidad solo me he operado en tres ocasiones. La de reasignación de género, los pechos y el cuello. Todo lo demás es fruto de mi genética, el deporte y la alimentación. Me gusta cuidarme e incluso me privo de caprichos.

¿Se ha arrepentido alguna vez de dar el paso?

–De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes.

¿Quién ha sido su mayor apoyo?

–Siempre conté con mi madre y mi abuela. Por otro lado mis tres pilares han sido María Eugenia, quien falleció hace hoy dos años y me animó a operarme, Lara Martorell, mi mejor amiga, y Adrián Contreras, quien me da mucho amor.

¿Por qué se puso de nombre Amanda?

–Lo único que no te voy a decir es mi nombre anterior. No estoy avergonzada del pasado, todo lo contrario, estoy muy orgullosa, pero no quiero dar una información que solo sirve para el salseo o el cotilleo de la sociedad. Me puse el nombre de Amanda porque a los seis años conocí a una chica que era a lo que yo aspiraba. Educada, elegante, sonriente y que ayudaba a la gente.

¿Qué es la belleza para usted?

–Personalmente considero que la belleza es ser buena persona, tener valores, apoyar y hacer feliz a los demás. Como decía Lola Flores «el brillo de los ojos no se opera y lo que tienes dentro siempre sale a flor de piel».

¿Cuáles son sus proyectos y objetivos profesionales?

–Estudié Peluquería y Maquillaje. De hecho me voy a Valencia a una masterclass en Toni&Guy, una prestigiosa academia para seguir formándome. Pero realmente mis ingresos los obtengo trabajando como trading de criptomonedas. En lo personal, colaboro con la asociación Ben Amics compartiendo mis experiencias y ayudando a personas en mi misma situación. También me gustaría crear mi propia fundación para ayudar a familiares de chicos y chicas transgénero.