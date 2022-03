Una vez pasada la fiebre de los test de antígenos hace unos meses ahora hay un nuevo objeto de deseo y no es el aceite de girasol. Los acontecimientos de las últimas semanas, con la guerra entre Rusia y Ucrania y el miedo a una posible amenaza nuclear ha llevado a muchas personas a interesarse por el yodo, y buscar este tipo de pastillas en todas las farmacias. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aseguran que nada justifica su consumo adicional y que, además, puede ser peligroso para la salud.

En países como Finlandia o Suecia se han agotado las existencias en las farmacias y algunas ciudades de Noruega han decidido comenzar a distribuir pastillas de yodo entre la población. En España este elemento químico solo se vende con receta para enfermedades relacionadas, por ejemplo, con tiroides.

El yodo es un elemento que es captado de forma natural por la glándula tiroides, que lo utiliza para fabricación de las hormonas tiroideas. Es cierto que tras un accidente nuclear (como el de Chernóbil en 1986 o en Fukushima en 2011), por una explosión o una fuga de material radioactivo de una central nuclear, se libera, entre otros elementos, yodo radioactivo (I131). Si el tiroides capta ese yodo radiactivo, se incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de tiroides. Esto se puede prevenir forzando que la glándula «se llene» por completo de yodo no radiactivo, de forma que no capte el yodo radiactivo: esto se consigue, en caso de necesidad, ingiriendo una dosis muy elevada de yoduro potásico. Por eso, entre los planes de contingencia en caso de accidente en una central nuclear se incluye la distribución de yoduro potásico a los habitantes de municipios cercanos.

¿Protege el yodo de otros efectos de la radiación?

No. esas dosis de yoduro potásico no protegen de todos los otros efectos que pueda ocasionar la radiación en caso de catástrofe nuclear, efectos que, a corto plazo, son seguramente mucho más preocupantes.

¿Puedo comprar estas altas dosis de yoduro potásico en farmacias?

No. La función del yodo es preventiva de un tipo concreto de tumor, sino que además, las pastillas de yodo que algunos tratar de conseguir en la farmacia no tienen ni siquiera este efecto. Las preparaciones de yoduro potásico que se distribuirían entre las poblaciones cercanas a una central nuclear en caso de accidente están en manos del Estado y no se venden en farmacias. Estos comprimidos para la protección frente al yodo radioactivo llevan cantidades que pueden contener entre 60 y 150 miligramos de yoduro potásico, una cantidad de entre 500-1.000 veces la dosis recomendada diaria.

En las farmacias sí se pueden vender comprimidos de yoduro potásico, pensados para el tratamiento de personas con deficiencias de yodo, o como suplemento en algunos casos (mujeres embarazadas, por ejemplo), pero contienen dosis mucho menores, de entre 100 y 300 microgramos, con lo que no son de utilidad para evitar que el tiroides captase yodo radiactivo. Comprimidos de yoduro potásico: no exentos de riesgos La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) recomienda evitar el uso de comprimidos de yoduro potásico preparados para accidentes nucleares sin una indicación expresa de las autoridades.

Además, los expertos recuerdan que ingerir yodo en exceso también puede acarrear riesgos para la salud. Un exceso de yodo, por ejemplo, puede generar una producción excesiva de hormonas tiroideas (tirotoxicosis) y también puede ocasionar hipotiroidismo.