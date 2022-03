¿Cómo saber si me han bloqueado de whatsapp?

Whatsapp se ha convertido en la plataforma predilecta para comunicarnos online. Dado su exponencial uso, la aplicación ha ido adquiriendo cada vez más funcionalidades, entre ellas, la de bloquear contactos, es decir, impedir que un número nos envíe mensajes privados o nos llame a través de la aplicación. Más allá de satisfacer la mera curiosidad, también es útil saberlo en el caso de que hayamos enviado un mensaje a alguien y no nos conteste. Oficialmente no hay forma de saber si alguien nos ha bloqueado. Sin embargo, sí podemos deducirlo según una serie de situaciones.

1. Mira su foto de perfil

El primer indicador que puede hacernos sospechar que nos han bloqueado es la foto de perfil. Si no aparece la imagen que solía tener y en lugar de ella sale el símbolo gris por defecto. Aún así, notar esto no garantiza al completo que nos haya bloqueado y puede responder a otras causas como que no esté sincronizado con la agenda de contactos del móvil o que así lo haya dispuesto en la configuración de privacidad.

2. Envía un mensaje

Otro de los trucos que nos pueden confirmar que nos ha bloqueado es enviarle un mero mensaje. Si el texto solo obtiene un «click» quiere decir que el mensaje ni siquiera le ha llegado a su terminal. Esta es una de las pistas a tener en cuenta, aunque, como la primera, puede tener otras explicaciones, como que se haya quedado sin batería o no tenga cobertura.

3. Intenta llamar

Si ya hemos comprobado las dos situaciones anteriores y queremos cerciorarnos de si se trata de hechos casuales, lo mejor es intentar llamarlo. Si no contesta al instante, no hay que perder los nervios. Inténtalo durante varios días y en diferentes momentos de la jornada. Tras tres o cuatro intentos infructuosos puedes concluir o bien que tienes mala suerte y no coincidís, que te ignora o, directa y probablemente, te tiene bloqueado.

4. Agrégalo a un grupo de Whatsapp

La prueba del algodón para saber si alguien te ha bloqueado es intentar agregar el contacto a un grupo de whatsapp. Si la aplicación te lo impide, es más que seguro que el número en cuestión te ha bloqueado en la 'app'.