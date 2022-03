Se llama José Francisco Núñez, pero todos los amantes de la calistenia le conocen como Flycare. Estamos hablando de un joven, natural de Lora, Sevilla, que a sus 20 años se ha convertido en todo un icono y referente de esta modalidad deportiva, ya que nuestro protagonista cuenta con un ejército de seguidores, y sus vídeos de motivación, entrenamientos y rutinas causan furor en las diferentes redes sociales. Este pasado fin de semana estuvo en Palma, donde impartió un taller de motivación y varias masterclass, de forma totalmente gratuita, a los calisténicos de la Isla.

«Es la primera vez que visito la Isla y ha sido una experiencia inolvidable. He tenido la oportunidad de compartir con todos los amantes de la calistenia unos días de trabajo, por lo que os puedo garantizar que el nivel de los atletas de Mallorca hará que la Isla sea, en muy poco tiempo, un referente nacional. Por ello, es importante apoyar este deporte y brindar la oportunidad a muchos chicos a que conozcan el sacrificio y entrega que representa», comenta el sevillano.

Flycare con un grupo de calisténicos.

Durante el taller de motivación, impartido en el centro Round 1, Flycare explicó su experiencia personal. Una historia de superación que no dejó indiferente a nadie. «Yo empecé a los 15 años y estoy muy orgulloso de todos los éxitos conseguidos. Hasta que conocí este deporte, mi vida era una pesadilla. Porque cuando eres un adolescente es muy fácil caer en el mundo de las drogas, malas influencias, la fiesta, el alcohol y pasar muchas horas en la calle. Puedo presumir que desde que me inicié en este mundo no he vuelto a beber, ni fumar, y que mis hábitos son totalmente saludables. Soy capaz de convertirme en el alma de la fiesta a base de Coca Cola Zero», apunta José Francisco.

Flycare causó sensación en su exhibición de calistenia en Palma.

Más sobre calistenia

La lluvia obligó a que la competición de básicos, prevista para este sábado, se tuviera que aplazar hasta el próximo 2 de abril. Pero al mismo tiempo también se anunció que el sábado 7 de mayo se realizará un macro evento de Freestyle, que contará con la presencia de cuatro de los atletas de referencia de España que actuarán como jueces. Se trata de una apuesta por fomentar el deporte. Para potenciar y difundir la calistenia en las Islas se ha habilitado un perfil de Instagram @Rubitofit donde se ofrecerá todo tipo de reportajes, quedadas, batallas, retransmisiones, competiciones y talleres. Además, serán los encargados de retransmitir, en directo, las principales competiciones que se disputen en Baleares.

Víctor, primero por la izquierda, hace algo más de un año, en una manifestación de La Resistencia. Eran otros tiempos.

De momento, a esperar

Víctor Sánchez, que fuera cofundador de La Resistencia, se ha visto obligado a cerrar su restaurante, As de Tablas, situado en s’Escorxador, que abrió en 2019. ¿Motivos? La pandemia, las restricciones que originó y las consecuencias de la guerra de Ucrania, además de hacer frente al aumento del precio de la luz, ya que ha pasado de tener que pagar 600 euros a 1.400 euros, así como el de algunos productos, como el aceite, «del que en el restaurante usamos mucho, tanto como unas seis garrafas de 25 litros cada mes, aceite que ha pasado de los 40 euros, más IVA, a los 90, más IVA, por litro, o la carne, cuyo precio se ha incrementado 1,20 euros por kilo», señala Víctor Sánchez.

A todo ello, añadamos la deuda que la pandemia le ha originado, «pues mientras hemos estado cerrados y abiertos con restricciones, los ingresos han sido nulos, o mínimos, no así los gastos de luz, agua, autónomos, etc., además de que entre semana hemos notado una disminución de clientela, y… Pues que ante este panorama, haces números y ves que no te salen, y encima, ante el futuro más inmediato que tenemos, ves muy claro que como sigas abierto no harás otra cosa que endeudarte más de lo que estás… Así que cierro muy a pesar mío, vendo las mesas y las sillas y todo lo que sea vendible, pago algo de lo que debo, arreglo cómo pagar el resto, y me tomo un descanso para meditar y ver lo que hago… Porque el negocio funcionaba muy bien hasta que llegó el estado de excepción, seguido de cierres y otras restricciones, además de la falta de empatía hacia nosotros por parte del Govern y Ajuntament, lo cual ha hecho que se me quiten las ganas de ser autónomo, y esperar a ver si sale algo como asalariado…».

Víctor recogiendo para cerrar.

La política, ¿su salida?

Se comenta en algunos cenáculos de Palma –le decimos– que su futuro podría estar en la política, no enrolándose en uno de los partidos ya existentes, sino en uno propio, llamado Unión de Centro Balear (UCB). «Pues sí –asiente–, aunque las elecciones aún tardarán en llegar, ya estamos trabajando en ello con un grupo de personas muy bien preparadas y con experiencia. Al mismo tiempo, estoy haciendo un curso de Gestión y Administración, que siempre vendrá muy bien. UCB tiene la intención, de momento, de presentarse solo al Ajuntament de Palma» .