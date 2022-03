«Voro no se parece a ningún otro restaurante de Baleares. Es único porque no hay cocina similar en todas las islas, no digo peor o mejor, digo que la nuestra es distinta», asegura Álvaro Salazar, chef del VORO, el único establecimiento de restauración con dos Estrellas Michelin en Baleares, que reabre sus puertas el 24 de marzo.

Salazar se encuentra ultimando los detalles de una apertura muy esperada y que ofrecerá en Cap Vermell Grand Hotel, como siempre, los más elevados parámetros de calidad que acreditan sus dos Estrellas Michelin. «Esta temporada 2022, desde VORO seguimos apostando por nuestro discurso gastronómico basado en la creatividad, la memoria y el entorno, con una ampliación de los dos menús, Voro y Devoro, que siendo ya extensos ahora lo serán un poco más», explica el chef. «No nos ceñimos a un recetario, sino que somos creativos y damos nuestra versión propia, la de un equipo joven, donde cada uno proviene de un lugar distinto e incorpora sus propios recuerdos a cada propuesta gastronómica». En el caso del propio chef, andaluz de nacimiento y mallorquín de adopción, «los sabores y aromas andaluces, el comino tostado y el olivo, esencias que marcan tu punto de vista», explica Álvaro Salazar. Todo ello, añade, «apostando siempre por el producto local de la tierra que nos acoge porque nos gusta sentirnos libres y rendir homenaje a la inmensa riqueza gastronómica que nos rodea». De esta forma, y de la mano de un gran equipo, Álvaro Salazar seguirá apostando, una temporada más, por la alta cocina con productos de máxima calidad de Mallorca y de Baleares, del entorno más cercano, para alcanzar la excelencia que acreditan las dos Estrellas Michelin y los centenares de clientes que ya han visitado el comedor de Voro y pueden dar fe de la experiencia que eso supone.