Cócteles con sabor a los 90

Volver atrás en el tiempo a cuando la estridencia era una forma de entender el mundo, los años en los que apareció el grunge, el neón era un color, se puso de moda la ruta del bakalao, supimos que vivíamos en Matrix, aparecieron los primeros móviles e internet irrumpió en nuestras vidas, podría ser el sueño de muchos. Sobre todo los que lo vivieron de jóvenes o adolescentes. Y los miembros de Ginbo Grup han decidido hacerlo realidad en forma de tragos bebibles. Desde el jueves estará disponible en el Ginbo Gin & Cocktail Bar la nueva carta bajo el título Back to the 90s (Regreso a los 90).

«Desde el confinamiento provocado por la COVID-19 detectamos un despertar de la moda, la música, la manera de vivir de los años 90. Y eso no es casual, porque la gente necesita, después de tanto tiempo encerrados, el disfrute estridente, el vivir sin medida», afirma Matías Iriarte, CEO de Ginbo Grup y una de las mentes pensantes de los 17 cócteles que forman una carta que no va a dejar a nadie indiferente.

Donkey Kong. El gran rival en popularidad de Mario Bros está inspirado en la piña colada.

Frosties. Basado en el Breakfast Martini.

Blur. Un trago que sabe a brit pop por parte de los rivales de Oasis.

Radical P eran unas bebidas que tenían todo menos fruta.

La Macarena, basado en el Tommy’s Margarita de San Francisco.

El listón está alto, ya que Ginbo ganó la Mejor carta de cócteles de España en 2016. Donkey Kong, Jumanji, Pam & Tommy’s Sex tape, And just like that, Seinfield Sour o Ni de Frosties, son solo algunos de los nombres de unos tragos que forman parte de la carta que estará disponible durante todo el año. Los cócteles se basan en algunos de los tragos más populares de los servidos treinta años atrás. «Ya eran tragos buenos en su época y nosotros los hemos actualizado a las técnicas y a los gustos del paladar de ahora».