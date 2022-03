Paula Bares, que es valenciana, es actriz, al margen de otro mundo que tiene lejos de los escenarios, y que piensa seguir acrecentando en Mallorca. Así que vayamos por partes. Aparte de ser mediadora familiar y educativa, especialista en prevención del suicidio, y especialista en conductas bullying y ciberacoso, es licenciada en Arte Dramático. Tiene estudios de Danza Clásica en el Conservatorio de Valencia. Ha realizado cursos de técnica del verso, técnicas de la improvisación, flamenco, canto, clown, etc. Es coautora de espectáculos, entre otros, Catholic Tuppersex, La gala de clausura del II Congreso anual sobre sexo y melancoholia, Kaos Holofónico, etc. Como actriz ha trabajado en series de televisión, entre ellas Velvet colección (Movistar), Gran Reserva (TVE), El comisario (Telecinco), Yo soy Bea (Telecinco), Hospital central (Telecinco), Física o Química (Antena 3), Fenómenos (Antena 3), Homicidios, (Telecinco), L’Alqueria blanca (Canal 9), etc. Ha hecho teatro, entre otros, Maravilloso fue volver, en el que rinde homenaje a Lina Morgan, o No te vistas para cenar, etc., así como cortometrajes –La noche sin luna, Lobos, Versus, Orgía, etc.–. Y en cuanto a cine, ha trabajado en La hermandad, Cinco metros cuadrados, Diario de un enfermo de amor, El primer silencio, Síndrome laboral, etc., además de haber participado en numerosas campañas publicitarias.

Como podéis ver, Paula no es una recién llegada, sino una actriz de largo recorrido con una mochila cargada de éxitos, que pretende seguir aumentando ahora, desde Mallorca. Sí, porque desde hace unas semanas, Paula vive en el municipio de Llucmajor. Y si vive aquí, pensamos que es por tres razones: porque va a trabajar en la serie Després de tu, que podemos ver en IB3. A ella, en concreto, en el capítulo XI, que se emitirá el próximo domingo, 13 de marzo. «Es una serie que se hace en coproducción de varias televisiones autonómicas, y yo soy una de las actrices que aporta una de esas cadenas». La segunda razón es porque su hermano vive en Mallorca, «de donde era mi bisabuelo, y que tiene un hijo, mi sobrino, que es otro de los motivos por los que he decidido vivir aquí». Y la tercera razón, tal vez la más importante, «porque aquí vive mi pareja». Y podría añadir una cuarta, la fácil comunicación que hay entre la Isla y cualquier punto de España. Naturalmente, luego está por cómo es la Isla en sí, por su gente, por su mar… «Y también porque, dentro de mis posibilidades, intentaré hacerme un sitio en sus escenarios y platós». ‘Black out’ Con Paula estuvimos hablando en la terraza del Bar Bosch. Con nosotros estaba Martina Romero, quien la tarde anterior le había estado haciendo una sesión fotográfica. Y, dicha sea la verdad, la conversación fue una delicia. Primero, por ella, a la que es un placer escuchar por lo que cuenta, por cómo lo cuenta y por lo claras que tiene las ideas. Segundo, por lo valiente que es a la hora de afrontar según qué temas. Y tercero, por lo mucho que, pese a lo joven que es –tiene poco más de 40 años–, ha hecho, tanto sobre los escenarios y platós, como estudiando. Psicología, por ejemplo, lo cual ha sabido alternar con otros trabajos. Y porque por hacer, también ha escrito. «Reconozco que tengo mucha capacidad para ello. Me meto en un avión, vuelo durante una hora y llego al destino con ocho folios escritos». Y entre lo que ha escrito, encontramos la obra de teatro Black out, que aborda la historia de una madre maltratadora y alcohólica que por ello pierde la custodia de su hija, «una obra que me gustaría montar en Palma». En cuanto al concepto de feminidad, que ha puesto de manifiesto en la mayoría de sus trabajos, también lo tiene muy claro. Por ejemplo, le parece muy bien que la mujer que quiera ser prostituta, sin que la obligue nadie a ello, sino que lo es porque le gusta, que lo sea. «Si se siente a gusto, ¿por qué no…?». Como también es defensora de aquellos hombres que son maltratados por mujeres, «que los hay también, por lo cual, si me pongo a favor de ellos, no dejo de ser feminista, pues defiendo los derechos de la mujer desde la solidaridad, justicia y el sentido común. Y también estoy muy comprometida con los problemas sociales». El suicidio Y entre ellos, está muy preocupada por el suicidio infantil, que ha aumentado muchísimo a raíz de la pandemia, «pero cuyo número no está contabilizado como tal, ya que algunos de ellos han sido clasificados como accidentes, todo por evitar, según también se dice, el denominado ‘efecto llamada’, cuando, realmente, en vez de ocultarlo, aparte de crear campañas contra el suicidio, como se han creado contra el alcohol, accidentes de circulación, control de natalidad, etc., deberían de estudiar las causas de por qué los jóvenes se quitan la vida… Porque igual el joven se plantea el suicidio como una solución definitiva a un problema que solo es temporal, que si supiera que es así, temporal, no lo haría. Porque los jóvenes que se suicidan no quieren morir, sino que a través del suicidio piensan que pueden resolver un problema que les afecta, pero cuya resolución se puede conseguir por otros caminos que nada tienen que ver con el del suicidio, caminos que ellos desconocen. Y esa vulnerabilidad se hace todavía mayor si entran en juego las redes sociales. Por eso, a mí me gustaría recorrer colegios y contarles a los jóvenes que el suicidio nunca es la solución al problema. Y si lo digo yo, creo también que muchos psicólogos estarían dispuestos a hacerlo». También tiene en marcha otro proyecto, ya realidad, pues fue estrenado en Valencia, con el apoyo del Ayuntamiento de dicha ciudad, que muy bien se podría desarrollar en la Isla: Kaos Holofónico, un espectáculo sonoro dirigido al espectador invidente, con música en directo del mallorquín Tolo Perelló, y protagonizado por ella, que sería interesante que el público en general lo conociera. Durante la conversación, Paula nos cuenta los motivos por los que, además de ser actriz, sigue estudiando. «Lo hago porque gracias al estudio puedo llegar más a la gente, conectarme más y mejor con ella, y al mismo tiempo conocerme más a mí misma». Por ello no hay que perderla de vista. Porque además de actriz, de seguir sobre los escenarios y platós, Paula, en adelante, puede aportarnos muchas cosas más que tienen que ver con lo que pasa en la vida».