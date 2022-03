Adiós al «mi niño no me come»

La alimentación es una cuestión de buena educación. La influencer Patricia Aleix (Mallorca, 1976), formada en health coaching, presentó en El Corte Inglés Técnicas para que los niños coman de todo, editado por Larrad, donde revela las claves para que los niños no huyan despavoridos de los alimentos saludables. «La clave principal radica en la presencia paternal; deben comer con ellos, servir de ejemplo y ser pacientes. Por ello me enfoco en la alimentación familiar, más que en la infantil», explica Aleix que, después de dedicarse veinte años al marketing turístico, cambió de intereses con la maternidad. «Mi hijo nació con piel atópica severa. Al ver lo bien que le funcionaba la cosmética natural, me di cuenta de que con una alimentación más cuidada se podía lograr un efecto todavía más positivo», expresa Aleix, que investigó por su cuenta durante años y, ahora, está acabando el ciclo superior de Dietética con enfoque ecológico.

En 2015 abrió su perfil de Instagram @saludableconpatri, donde comenzó con su labor divulgativa. En un principio subía recetas divertidas, con buena base de vegetales y legumbres, e impartía talleres de cocina para demostrar que comer saludable no era aburrido ni complicado, pero no tardó en observar que no era suficiente. «No servía de nada que enseñase una tarta con nocilla sin azúcar si durante el resto del día no sabían qué comer. Lo importante era divulgar en qué consiste una alimentación saludable». Momento de la presentación. Aleix recalca la importancia de la paciencia en la educación alimentaria de los niños, que debe entenderse como una carrera de larga distancia. «Muchos problemas derivan de la falta de tiempo para luchar con el niño. Después de una jornada de ocho horas, a muchos les falta paciencia. Es algo comprensible, pero si nuestros hijos son la prioridad se debe hacer un esfuerzo. La base está en casa, en el día a día, no en el colegio, en ese cumpleaños o el día que van a casa de los abuelos». La nutrición debe formar parte de un estilo de vida saludable, en el que entran los encuentros sociales. «Soy antidietas, no cuento calorías. Yo solo hablo de la dieta 90/10: que la mayor parte te nutra a nivel celular y, el resto, te nutra el alma», concluye Aleix.