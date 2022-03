Este jueves se cumple un año del fallecimiento de Àlex Casademunt. El artista perdió la vida a los 39 años tras sufrir un grave accidente de coche en Mataró y con motivo de este aniversario sus compañeros de Operación Triunfo le han querido dedicar unas bonitas palabras. Chenoa ha sido de las primeras en recordar al catalán con una fotografía en la que aparecen junto a Gisela, Natalia y Manu Tenorio. La cantante ha acompañado esta imagen con un emotivo mensaje: «Alex luz. Te extrañamos. Siempre con nosotros».

La mallorquina no ha sido la única que ha tenido presente a su compañero. Verónica Romero ha publicado un vídeo junto a Àlex con una emotiva reflexión: «Gracias por hacerme reír tanto. La risa es la mejor medicina y a mí me has sanado. Gracias por hacerme sentir tanto, como ves esa mirada lo decía todo. Gracias por enseñarme el significado del amor incondicional. Gracias por ser tú y ser luz». Natalia, por su parte, ha compartido en sus historias de Instagram una imagen en la que tanto ella como su amigo posaban muy sonrientes.

Rosa también ha querido recordar a su hijo en este día tan especial. La madre del cantante intervino este miércoles en Sálvame y explicó que está «aprendiendo a vivir sin él». «Voy comprendiendo que no lo voy a ver más y que tengo que vivir sí o sí y que me debo a otras personas como a mis otros hijos y a mis nietas. Es duro y esto está a la orden del día», indicó en el programa de Telecinco. Una dura pérdida que todavía está asimilando: «Te quedas como huérfano, como vacío».

Casademunt, nació en Vilasar de Mar, Barcelona, en 1982, y saltó a la fama con la primera edición del concurso musical en 2001. Tras su paso por el talent show se unió al grupo musical Fórmula Abierta, donde junto a otros compañeros de la edición tuvo un fugaz paso por el panorama musical. En 2003 inició su carrera musical en solitario, y también como presentador de televisión, uniéndose a programas como Los Lunnis o ¡Mira quién baila!. En 2013 retomó su carrera musical, junto a su hermano Joan Casademunt, mientras que en 2016 volvió a los escenarios junto a Fórmula Abierta.