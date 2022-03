Recordándole a Cort que... l Garrido de estreno en Madrid l Mañana de fotos para todos

Poco a poco se van arreglando cosas en Palma. Se van haciendo unas, esperan hacerse otras, algunas parece que han caído en el olvido, por lo que hay que recordarlas… ¡Ay, si los políticos salieran más la calle… la de cosas que arreglarían! Por eso hemos de volver a insistir, tanto a Cort como al Consell de Mallorca. E insistir en lo mismo. En que vemos que sigue habiendo cosas que chirrían. Porque si es en pintadas... Palma sigue siendo una de las ciudades más pintadas del país. Por cierto, de entre las últimas está la que hay sobre el cartel del Parc del Canòdrom. ¡No lo han inaugurado aún y ya han pintado el cartel, manda narices!

Las baldosas del Paseo del Gas, paralelo al mar, o rotas o cuarteadas (mal).

Cartel del Parc del Canòdrom –sin inaugurar todavía– ya con una pintada (mal).

Pero, a lo que íbamos. Y es que os invitamos a que os deis un paseo por donde lo dimos nosotros la otra tarde: Paseo Marítimo, arrancando del final de las Avenidas, hasta el Palacio de Congresos. ¿Qué veréis? Pues caminando sobre la acera, separada de la playa por una barandilla, observaremos que gran parte de sus baldosas están rotas y cuarteadas... Sí, metros de baldosas en ese estado. Tampoco veréis muchas papeleras a lo largo del recorrido que estaréis haciendo, pero os encontraréis con alcorques vacíos, alcorques repletos de plantas asilvestradas y alcorques con árbol y plantas asilvestradas a su alrededor. Y llegando a la zona del Palacio de Congresos, plantas resecas por falta de riego, desperdicios y basuras junto a la parada del bus, más plantas resecas… ¿Cómo es posible que Cort y Consell de Mallorca permitan eso…? Pues ahí está.

Martín Garrido Ramis presentó libro y estrenó obra de teatro. Más, imposible.

Novela y obra de teatro

El pasado 25 de febrero se presentó en la Librería Estudio Escarlata, referente de la novela negra en Madrid, la última obra literaria de Martín Garrido Ramis, Funambulistas sin red (editorial Cosecha Negra). La presentaron Paco García Escribano, icono de la novela negra, y la editora Albahaca Martín. La novela está basada en el mundo de los cabezas rapadasy nazis en Mallorca. Por otra parte, Garrido regresó el pasado 1 de marzo a los escenarios de la capital con la obra El rey que cazaba elefantes, que según la revista Vial of Delicatessens es un complejo retrato de la monarquía y una crónica de este país, que si no la escribe Martín Garrido Ramis, no la escribe nadie. El estreno fue en la sala Nueve Norte, con el patio de butacas lleno a rebosar. Los dos actores de dicha obra son Francisco J. Sánchez (protagonista de El médico de antes de la pandemia) y Diego Rojas (actor y director del Cine Doré de la Filmoteca Nacional). ¿La veremos pronto en Palma...? Martín deja la respuesta en el aire.

Fotógrafo fotografiando a Anglada con sus fans y, a la vez, fotografiados todos.

Anglada y sus fans

Días atrás, por la mañana, con Julián Aguirre tomábamos un café en el Piccolo. A nuestro lado, tres amigas charlaban. De pronto pasa por allí el cantante Jaime Anglada, que se detiene a hablar con nosotros y las amigas le reconocen, pidiéndole hacerse una foto con él. Naturalmente, Jaime les dice que encantado. Se coloca a su lado, Julián Aguirre, enfrente de ellos, con su móvil, inmortaliza la imagen, a la vez que nosotros fotografiamos a fotógrafo y fotografiado y fotografiadas. Cuando vamos a pagar, José, el dueño del bar, nos dice que las señoras nos han invitado. Pues eso: que Jaime sabe que sus fans siguen estando ahí, que ellas verifican que Jaime es un tipo amable, que Julián comprueba que el móvil está sustituyendo a la cámara de fotos y... ¡pues la de cosas que pasaron en cinco minutos, eh...!