Alicia Comas desfila otra vez en la New York Fashion Week y graba su segunda telenovela

Recordáis a Alicia Comas, no? Por su trabajo lejos de la Isla, no es la primera vez que la traemos a esta página. Y si lo hacemos de nuevo es porque esta joven mallorquina, de Calvià, modelo y actriz desde hace años –ella tiene 23–, vegetariana y residente en México, sigue dando de qué hablar. Y para bien. Dando de qué hablar como modelo y como actriz, pues sigue luchando por colocarse en primera línea en ambos frentes.

Nos explicaremos:

Alicia, que desde siempre tuvo muy claro que para una modelo y actriz es un error quedarse en Mallorca, optó por probar lejos de la Isla, y... Pues que esa iniciativa está teniendo su premio.

Como os conté, Alicia, tras un periplo por la Península, terminó en México, concretamente en Televisa. Y vivir en la capital azteca le ha servido de trampolín para viajar a otras ciudades, entre ellas Nueva York, allí para desfilar en su Fashion Week, algo que ya ha hecho en dos ocasiones. Ahora, desde dicha ciudad, acaba de regresar a México, que es, como hemos dicho, donde ha fijado su residencia, a fin de retomar los compromisos que tiene en esa ciudad, más concretamente compromisos vinculados a Televisa, donde, como hemos dicho, trabaja como actriz, y a donde llegó a través de un casting.

Y es que, como veréis, la moda y los platós ocupan muchas horas de su vida, y eso la hace feliz.

Por segundo año

¿Que a qué ha ido a Nueva York? Pues a desfilar en la New York Fashion Week, cosa que ha hecho por segundo año, lo cual no está al alcance de todo el mundo, pues las exigencias para subirse a esa pasarela son grandes. Porque, o vales, o te quedas con las ganas… Y también porque a ese sitio no se va con medias tintas, o a probar, a la buena de Dios... Porque Alicia, si ha estado en ese evento, todo un sueño, y a la vez el mejor escaparate de lucimiento para cualquier modelo, es porque lo hace muy bien, y quienes lo organizan lo saben. Por eso se ha vuelto a subir a esa pasarela, gracias a lo cual, además, y por segundo año seguido, ha puesto los nombres de Calvià y Mallorca en el mapa de la moda neoyorquina.

«Esta es mi segunda New York Fashion Week. Que hayan contado otra vez conmigo es un honor, a la vez que me siento muy agradecida, sobre todo a Albania Rosario, directora de la NYFW, por haberme llamado otra vez para participar», nos dice, casi a guisa de saludo, añadiendo que «esta vez he tenido la oportunidad de desfilar para José Ventura, Dante y Fernanda Barboza. Desfiles que se realizaron en Second Floor, uno de los tres espacios en que se distribuyen los pases de la semana de moda neoyorquina. Este en concreto se encuentra en la Sexta Avenida, muy cerca de Times Square... Ni que decir tiene –sigue relatando–, que el haber estado otra vez en NY me da mucha experiencia, y también la oportunidad de poder estar al lado de grandes modelos y reconocidos diseñadores».

Pasear por NY bajo la nieve

Aparte de participar en los desfiles, previa prueba de vestidos, y ver otros en otros escenarios, Alicia ha tenido tiempo de dar una vuelta por New York, ciudad en la que siempre uno descubre algo por muchas veces que la visite. «Estuve 6 días en New York, llegué antes del desfile, más que nada para los últimos retoques de las pruebas de vestuario. Eso hizo que tuviera la gran suerte de que a poco de estar allí nevara. Hizo bastante frío, sí, pero disfruté recorriendo algunos lugares de esta ciudad, ahora cubierta por la nieve. Eso sí, me tuve que abrigar mucho, dado que la temperatura era muy baja. Pero valió la pena poder pasear por sus avenidas y calles pisando la nieve, lo cual, en un sitio como este, es una delicia». Una vez de regreso en México, ha retomado lo que dejó para volar a la ciudad de los rascacielos. «En dos meses he estado en dos telenovelas de Televisa. La primera se titula La Herencia, producida por Juan Osorio, en la que hago el personaje de secretaria. Dicha telenovela, una vez que concluya su rodaje, se emitirá en los canales Las estrellas, de Latinoamérica, y en Univisión, de Estados Unidos, mientras que la otra serie en la que he participado, y cuya grabación ha terminado, es Los ricos también lloran, producida por Carlos Bardasano, y en ella mi papel es el de doctora.

Ni que decir tiene que el deje mexicano de Alicia es cada vez más mexicano, cosa que ha logrado a costa de hacer un curso y de hablar a diario con la gente. Y en lo que respecta a cómo es su día a día en tan gigantesca ciudad, «parte de mi tiempo libre lo dedico a hacer deporte y a visitar lugares que no conozco –dice–, y el resto lo ocupo en sesiones de fotos, estudiar guiones y asistir a los rodajes. ¿Que cómo me desplazo? Dentro de la ciudad, en Uber. Es lo más práctico».

Mallorca puede esperar

En cuanto a darse una vuelta por la Isla para ver a su familia y amigos, como el trabajo se le acumula, no sabe cuándo será. Seguramente en verano, en que además podrá aprovechar para bucear, uno de sus deportes favoritos. De cualquier modo, ella lleva la Isla y a su gente en su corazón.

Por cierto, a Alicia le hemos preguntado a través del buzón de voz si hay algún joven mexicano que le mande los mariachis para que, en su nombre, le canten lindas canciones de amor, y no contesta. Eso significa que podría ser que sí... O que no. Si es sí, lo averiguaremos. Si es que no, la entendemos: dado que es muy joven, sin depender de nadie, primero está el trabajo, hacerse un sitio, tanto en pasarelas como en platós, y luego el amor. Que para enamorarse ya habrá tiempo.