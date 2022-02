Emprender desde las aulas

Un paso en falso en la gestión de una empresa puede echar por tierra años de trabajo. Muchos darían lo que fuese por introducir sus decisiones en un simulador para observar los resultados sin funestas consecuencias. Trece alumnos de la UIB y LADAT Studios participan en la segunda edición de Business Talent, un concurso en el que 658 estudiantes de 60 centros educativos de toda España compiten por ser el mejor empresario virtual del país. A través de un simulador desarrollado por Praxis MTT, los participantes dirigen una empresa de automoción y toman todo tipo de decisiones relacionadas con su gestión, desde el diseño del vehículo hasta las campañas publicitarias. El objetivo es convertir su compañía en la más próspera y con más beneficios del mercado.

Rafel Bover, Francisco Damián, Nicolau Guardiola y Álvaro Martínez, estudiantes de animación en LADAT Studios.

Las estudiantes de segundo curso del doble grado de ADE y Turismo en la UIB Maria Dolors Màrmol, Maria Catalina Ferriol y Nuria Reguera, forman uno de los equipos. «En la carrera no te enfrentas a según qué problemas, al principio es todo más teórico. El Business Talent es más práctico, podemos aplicar las fórmulas que aprendemos en la teoría. Solemos quedar una vez por semana», explican las jóvenes.

Refuerzo

Las estudiantes afirman que la gestión de su empresa virtual les ayuda a afianzar los contenidos impartidos en clase. «Precisamente el otro día veíamos algo en clase que ya nos había aparecido en el simulador», explica Ferriol. Pero no todos los participantes de Business Talent cursan grados relacionados con la administración de empresas. Los estudiantes del Grado Superior de Animación 3D y Creación de Videojuegos en LADAT Studios, centro adscrito a la UIB, Francisco Damián, Rafel Bover, Álvaro Martínez y Nicolau Guardiola, también participan en el concurso. Los ciclos formativos en FP comparten los módulos de Formación y Orientación Laboral (FOL) y Empresa e Iniciativa Emprendedora. «Los módulos son obligatorios y quizá no responden a las inquietudes de los alumnos. Con el simulador pueden poner en práctica lo que hemos visto en clase, se aplica el conocimiento adquirido a la realidad», explica Martina Ramis, profesora de LADAT Studio, que invitó a los jóvenes a participar en el concurso.

«A través del simulador, que es muy completo, podemos ver cómo es la gestión de una empresa en tiempo real, con todas sus dificultades. Venimos del bachillerato científico, en el que no se hace economía, por lo que resulta bastante didáctico», explica el grupo, que le dedica unas dos horas semanales a la administración de su empresa virtual. Asimismo, la participación puede despertar inquietudes personales. «Hasta que no empecé con esto no sentía atracción por el emprendimiento; ahora creo que es un mundo al que podría dedicarme», afirma Guardiola. Los mejores 75 equipos llegarán a la final nacional, que se celebrará el próximo mes de abril.