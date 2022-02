Hace tiempo que no las veíamos, nos referimos a las hermanas Marqués Rattier, Jerónima y María Luisa, a las que hacíamos en VOX. «Sí, ahí estuve –nos dice aquella–, pero me salí a nada que vi de lo que iban, y que nada tiene que ver con lo que pensé que iban… Así que yo les deseo lo mejor, pero que no cuenten conmigo». No quisimos que ahondara en los motivos de su salida del partido que lidera Campos, pues el tema que nos hizo llegar a ellas no fue este precisamente, sino conocer en qué fase estaba lo de la donación al Consell de Mallorca de la colección de radios, gramófonos, equipos de telecomunicación casi desde sus comienzos, máquinas cinematográficas, un centenar de NO-DO, etc…

Un verdadero tesoro, como para montar una museo para que lo vieran escolares y no escolares, gentes de las Islas en general, así como visitantes, pues es lo nunca visto… Porque nuestras noticias eran que las conversaciones entre el Consell y ellas estaban muy avanzadas, que se habían hecho las fotografías de todos los elementos de dicho museo, que el colega Toni Oliver había escrito un libro-catálogo del mismo, vamos que la cosa iba viento en poca y a toda vela… Porque lugares donde crear ese museo los hay, basta con darse una vuelta por el edificio de La Misericòrdia y contar los espacios vacíos y restaurables que hay en él y… Bueno, pues que un museo de estas características, al que imaginamos único en el país, desde el punto de vista cultural no se puede despreciar y… Las hermanas Marqués. «Pues que sí, que mucho hablar, que mucho mirar donde exponer los aparatos –nos dice Jerónima, en lo que su hermana asiente–, pero de lo dicho, nada. Hay elecciones, y en el Consell de Mallorca, en cuanto a políticos, hay cambios, por lo que con quienes hablábamos nosotras ya no están, y los que están no dicen nada. También vemos que Cort y el Govern siguen con el mismo desinterés de siempre, lo cual nos sorprende, pues estamos ofreciendo algo que es pura cultura, que es muy visual, por tanto muy atractivo e ilustrativo, como no puede ser de otro modo, pues son objetos con los que se comunicaban, o escuchaban música, o veían cine nuestros antepasados…». Las hermanas Marqués Rattier intentarán por última vez que la colección se quede en Palma, o en Mallorca , «porque también se nos dijo que se podía instalar en Manacor y en otras localidades, pero de lo dicho no hay nada…». Otros museos frustrados Pues esta es la historia que… ¡Qué pena! Pero no es única, eh. ¡Qué va! En Sant Jordi hay un vecino que tiene la mejor colección de aperos y herramientas del campo, algunas antiquísimas, como para hacer un museo agrícola con ellas, y na, de na. Por su parte, el colega y amigo Pep Roig propuso hace bastantes años crear el Museo del Humor –ya que, según dijo «es algo que puede tener cabida aquí, pues cada comunidad tiene una forma distinta de expresar su humor; aparte de que en muchas ciudades del mundo hay un Museo del Humor»–, pero nadie de los que mandaban por entonces mostró interés por ese museo. Y eso que, según se dice, la izquierda está más por la cultura, por lo Nostro, que la derecha… El 4 de marzo abre En la calle Francisco Martí Mora, 46, de Palma, donde había un llar para personas mayores, SOS Mamás abrirá el próximo 4 de marzo, a las 19.00 horas, un comedor social para niños y sus padres, familias de escasos recursos, que según nos cuenta Ascen Maestre, responsable de dicha ONG, podrán ir a almorzar cada día, entre medio día y las tres de la tarde, pues a partir de las tres y media se dará paso a la tercera edad, con lo cual el barrio recuperará el espacio que esta tenía, pero que habían cerrado por causas ajenas a ellos, y que ahora SOS Mamás vuelve a poner en marcha. Ascen Maestre, creadora y presidenta de SOS Mamás. Colaboran artistas mallorquines Volviendo al comedor social para niños con sus padres, hay que resaltar dos cosas. Una, que la comida se elaborará en el local, en la cocina que se ha habilitado en el mismo, y que para ello se contará con la colaboración de cocineros voluntarios, además de otros voluntarios no cocineros. Vamos, que habrá gente suficiente para que el servicio sea bueno. Habrá también un habitáculo, que utilizarán exclusivamente la pedagoga, la psicóloga, la asistenta social, el abogado, etc., desde donde atenderán a quienes precisen de sus servicios.Por otra parte, cuando lo veáis por dentro, os llamarán la atención sus paredes, pintadas por reconocidos artistas, amigos de SOS Mamás, como África Juan, Pilar García, Alberto Maté, Jorge Paredes, a los que se sumarán Jaime Roig de Diego y Miquel Martorell, entre otros. Artistas mallorquines decorando con motivos infantiles algunas de las paredes del interior del comedor, pensado para niños de familias sin recursos. Como hemos dicho, la inauguración será el próximo 4 de marzo, a las 19.00 horas. Será un acto sencillo al que han sido invitados numerosos colaboradores, amigos de SOS Mamás y autoridades, que podrán ver que con amor e ilusión se pueden hacer muchas cosas, como un comedor social, que a partir de ciertas horas del día se convierte en centro de Tercera Edad. Vaya desde aquí nuestra enhorabuena a Ascen y a su equipo.