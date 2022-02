¿Qué es un parto velado como el que ha tenido Verdeliss?

El pasado 8 de febrero nació Deva, la octava hija de Verdeliss, y más de dos semanas después de su alumbramiento el modo en el que la pequeña llegó al mundo sigue generando muchas preguntas. Tal y como la propia influencer ha detallado, la pequeña nació a través de un parto velado, algo que ocurre en 1 de cada 80.000 nacimientos. Este parto se da cuando el bebé nace sumergido en el líquido amniótico y envuelto en la bolsa a modo de 'velo', tal y como detalla la especialista en Ginecología y Obstetricia, María de la Calle.

Este tipo de alumbramiento también recibe el nombre de «bebés enmantillados», porque los pequeños llegan envueltos «en su propia mantita». Algo que pasó por sorpresa, ya que «lo normal es que se rompa la bolsa amniótica con una lanceta durante el trabajo de parto para acelerar el proceso y permitir que se encaje la cabeza del bebé», señala la experta. Hay que tener en cuenta que Verdeliss decidió dar a luz en su casa y en una piscina de forma natural, algo que facilitó que se diese este tipo de parto. Eso sí, la influencer ha estado en contacto con especialistas y había recibido preparación para poder llevar a cabo el alumbramiento en el hogar familiar.

La exconcursante de GH VIP dará más detalles sobre este proceso en un vídeo que subirá a su canal de Youtube, aunque por el momento ya ha compartido en sus redes sociales distintas imágenes del momento. Y es que para Verdeliss que el parto fuese velado tuvo mucho significado: «Ella me cedió la labor de rasgar la bolsa…aquella que tres años atrás se rompió de forma prematura y derivó en una serie de acontecimientos que no había resuelto emocionalmente», ha explicado. Gracias a este alumbramiento, ha podido superar miedos del pasado: «Un fenómeno realmente extraordinario que me deconstruyó para volverme a construir. Para aceptar y para poder continuar».