Nuria Bermúdez, operada de un tumor maligno

Nuria Bermúdez ha sido operada de un tumor maligno, tal y como ella misma ha explicado este viernes en sus redes sociales. La madrileña ha explicado a sus seguidores que tras observar cambios en una mancha de su cuerpo decidió acudir a un dermatólogo. La biopsia confirmó que se trataba de un dermatofibrosarcoma protuberans, un raro tipo de tumor maligno de unos cuatro centímetros. La influencer ha aprovechado su vivencia para concienciar sobre la importancia de hacerse revisiones: «Quiero compartir con vosotros esto, porque hay veces que ciertas cosas pueden pasar desapercibidas o parecen estar en orden… y no ser así», comienza la publicación.

«Por suerte y gracias a la implicación, profesionalidad y cariño de la Doctora Elena Ruiz que, desde un primer momento, y ante el pálpito de tener frente a sus ojos un caso que en 24 años de carrera sólo había visto 10 veces (las dos últimas la misma semana), actuó con la rapidez necesaria para extirpar el tumor», ha indicado en su Instagram. Y es que tal y como ha detallado, la mancha había aumentado de dos a tres veces su tamaño.

«Lo que quiero deciros con esto es que, ante manchas o lunares que podáis tener en el cuerpo, no os relajéis… incluso si una prueba (como la biopsia que me hicieron en 2019) os dice que no es un tema importante», ha indicado. Nuria, que vive alejada de los medios de comunicación desde hace años, se formó como Agente FIFA, donde ejerció como mánager del padre de su hijo, Dani Güiza. El futbolista, que jugó en el Real Mallorca, y la colaboradora de televisión confirmaron su relación en el año 2006 y tan solo un año después nació su hijo en la Policlínica Miramar de Palma.