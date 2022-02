«Nos hacemos visibles divirtiéndonos»

Marta, comercial y relaciones públicas, y Pilar, estudiante de Administración de Empresas y Derecho, son dos amigas, lesbianas y emprendedoras, que pretenden dar visibilidad al movimiento LGTBI a través de su productora, Betty y Vilma, a la que ambas califican de joven, alegre y con un poco de picardía. En realidad, lo de dar visibilidad al movimiento LGTBI ya lo han hecho en dos ocasiones, la última en diciembre pasado, en la zona de Gomila, la zona gay de Palma, según nos confiesan estas jóvenes emprendedoras.

«No tenemos una residencia fija, sino que nos vamos moviendo de un sitio a otro, organizando actos y fiestas divertidas, solo para mujeres, sin con ello pretender prohibir el paso a nadie, pues todo el mundo es bien recibido en ellas. Pero, repetimos, a fin de que nadie se lleve una sorpresa, son fiestas lesbianas». Y sí, como hemos dicho, la última fue en Gomila, la próxima será en Son Rossinyol, el 4 de marzo. «Está previsto un aforo para unas 400 personas, aunque al final será el que dicten las normas que ordene el Govern para ese momento. En cuanto a lo que se van a encontrar en ella las asistentes… Pues habrá un poco de todo con un solo objetivo: divertirse. Por ello –señala Marta–, vamos a contar con dos DJ buenísimos, Aina Losange y Black Julius. Asistirá también la conocida tatuadora Lady Tatoo, habrá sorteos a lo largo de toda la noche con premios valorados en unos 400 euros, en colaboración con la boutique sexy Fron Lady.

No faltarán los juegos en directo, como tampoco faltarán los juguetes eróticos, con el rey de ellos al frente: me refiero al Satisfayer… Y además de todo eso, ¡a ligar! Porque la fiesta también incluye eso: hacer amigas, y si se ha de ligar, ¡pues ligas! ¿En cuanto a la edad de los asistentes…? Digamos que entre los 18 y los 60 años. Y si viene alguien con más edad, pues ¡bienvenida sea!». Respecto a una próxima fiesta, «Betty y Vilma acostumbran a no adelantar acontecimientos. Así que disfrutemos con la que estamos preparando para el día 4, y ya veremos qué pasa más adelante. Lo importante es crear expectación… Cosa que, a decir verdad, la fiesta del 4 de marzo ya la está creando. Y si queréis más información, echad un vistazo a @bettyywilma».

Betty y Vilma, con el tiempo, levantarán el vuelo y tienen previsto dar el salto a la Península. «Pero primero, Mallorca, donde estamos abiertas a proposiciones y a personas que quieran colaborar con nosotras en el deseo de dar más visibilidad, a través de la fiesta, la diversión y, sobre todo, el buen rollo, al movimiento LGTBI», afirman las dos amigas que forman este gran equipo.

Carlos Noguera, Patricia Chinchilla, Manolo (’Tertulias radiofónicas del Cristal’) y Gabriel Carbonell.

La infidelidad en tiempos de menopausia y de andropausia

Días atrás estuvieron en las Tardes del Cristal, Patricia Chinchilla, Carlos Noguera y Gabriel Carbonell, debatiendo sobre Literatura y Lenguaje. Concretamente, Gabriel Carbonell estuvo contando la dificultad que tiene a la hora de presentar los libros en librerías, pues asegura que por escribirlos en mallorquín, en muchas no se los aceptan. Finalizado el programa, hablamos con Patricia, a quien preguntamos sobre el libro que acaba de escribir, y que pronto verá la luz, posiblemente a mediados de primavera. Libro titulado Sin reglas, en el que entrevista a siete hombres y a siete mujeres –con pareja estable todos–, con nombres y apellidos, dialogando con ellos sobre la fidelidad durante la menopausia y la andropausia.

Entre otras cosas, nos adelanta que, de acuerdo a lo que cuentan unos y otros, los hombres casados son más infieles que las mujeres casadas, aunque para muchos de ellos requerir los servicios de una prostituta no es ninguna infidelidad. En cuanto a la infidelidad de ellas, nos referimos a las causas, son, según alegan, por no quedar satisfechas con el sexo que se practica en casa. Por su parte, uno de los entrevistados reconoce que por no quedar satisfecho con el sexo que mantiene con su esposa, la cual, según cuenta él, no participa mucho, tiene una relación permanente con otra, lo que viene a significar una relación permanente y paralela. ¡Y todos felices! La esposa, porque no es reclamada para hacer sexo, y encima no se entera de que el marido tiene una relación con otra, y éste... Pues encantado con su amante, con la que, además, se compenetra perfectamente. ¿Que por qué no se divorcia? Pues porque, según dice este, los tres son felices. La intención era que todos los entrevistados dieran sus nombres y apellidos, que de hecho lo hicieron, aunque al final, algunos le pidieron a Patricia que no los pusiera.

Los entrevistados son de Mallorca, excepto dos, que son de Madrid, «posiblemente más abiertos en sus declaraciones que aquellos», apunta la autora. Otra de las cosas que se descubre con la lectura de Sin reglas es que la mujer, a la hora de tener una relación extra matrimonial no lo tiene tan fácil como el hombre. «Ante todo, ha de tener seguridad. No todo es un ‘aquí te pillo y aquí te mato’ –añade Chinchilla–. Y también se lo piensa mucho a la hora de dar ese paso, pues si para el hombre, en líneas generales, es una aventura, para la mujer, engañar al marido supone que su matrimonio ha fracasado». Y hasta aquí podemos contar. ¿Que cuándo lo presenta? Ella, Patricia, apunta a abril, pero, para no equivocarse, dice que será «a nada que se concrete lo de las restricciones por la COVID-19».