Días atrás coincidimos con Jaume Sureda en el Puig de Sant Pere. Caminando, fuimos hasta la calle –plaza/rincón, como así la llama él–, Bonet de Sant Pere, Bonet de San Pedro, Cantautor (1917-2002), que es como reza en las placas que en su recuerdo hay en ella. «Lo de rincón –dice Jaume–, es porque más que una calle parece una plaza. O las dos cosas, pero quedándose a mitad de ambas. Como un rincón, vamos… Con la particularidad añadida de que una parte de ella no está asfaltada, y en la otra hay trabajos arqueológicos desde hace no sé cuántos años, con vallado incluido, dando la sensación de como si estuvieran buscando un tesoro que no encuentran… Y digo todo eso, porque quienes conocimos a Bonet de San Pedro no nos explicamos cómo su calle está así… O bueno, sí, yo me lo explico. Está así, no por las obras, sino porque quienes mandan son gente joven que no tiene ni idea de quién fue este hombre y lo mucho, en cuanto a promoción, que hizo por Mallorca, pues en su amplísimo repertorio, diecisiete canciones hablan de Mallorca, ensalzando sus encantos y maravillas… Sí, sí, cuando apenas venían turistas a la Isla, Bonet ponía en algunos lugares del mapamundi el nombre de Mallorca. También alguno puede pensar que como vivió gran parte de su vida cuando Franco, que era franquista, cuando en realidad no lo era. Pero… ¡En fin!, yo creo que para parte de los políticos de ahora, Bonet de San Pedro es una persona más bien olvidada. Lo digo porque cuando quise organizarle un homenaje por su centenario, acudí al Ajuntament, hablé con el alcalde Hila, le expuse la idea, le pareció muy bien, me mandó a que hablara con Cultura…. ¿Y me han dicho algo? Nada, aún sigo esperando, pues... ¡Qué pena, ¿no?!».

Tiempos difíciles

Cambiando de tema, abordamos la actualidad. Jaume, como la mayoría de músicos, ha sufrido las consecuencias de la pandemia, «ya que en estos casi dos años apenas he trabajado. Como casi todos mis compañeros. Locales cerrados durante un tiempo, luego, una vez abiertos, y no todos, con restricciones… En fin, que muy mal. Y encima sin subvenciones, ni ayudas… Eso sí, problemas, todos. Lo digo porque algunos músicos han salido a la calle a trabajar, y se han tenido que sacar un permiso… O si no, tocar y cantar con la preocupación de que te denuncie la policía… Yo, desde luego, no espero nada de los políticos, entre otras cosas porque la política cultural no es para todos. Y encima, la programación es muy pobre… Y las contrataciones… Pues tampoco sé cómo se hacen, ni quién las hace. Conmigo, desde luego, nadie ha contado, y eso que hace años que canto, eh. Pues ¡como si no existiera! Por eso me lo monto yo».

A Joan Manel Serrat

En cuanto a proyectos, de los más inmediatos tiene dos en marcha. Uno que se está elaborando, y otro que se hará realidad el próximo fin de semana. El que se va haciendo es un disco con temas de Bonet de San Pedro, en el que participarán tres músicos que tocaron con él. Y el que se hará este fin de semana «es la grabación con Pedro Ruiz del tema compuesto por él hace unos treinta años, A Joan Manel Serrat, que incluiré en lo que será mi disco número 27, Sureda desprès de tot. Pedro vendrá a propósito a grabarlo, cosa que haremos en los estudios de Joan Manel Escobedo, de Montuïri, y nos acompañará un cuarteto dirigido por el pianista Noel Quintana, que es el que me acompañará en la gira que haremos el próximo verano. El disco, en el que hay dibujos de Manolo Coronado, lo lanzaremos a través de las plataformas digitales, que es donde suena la música hoy».

Pedro Ruiz viene a Mallorca a grabar ‘A Joan Manel Serrat’, con Sureda.

Jaume confiesa que está encantando con que Pedro Ruiz, no solo le ceda A Joan Manel Serrat, «sino que lo cante conmigo. Para mí es un orgullo, ya que Pedro Ruiz sigue siendo mucho Pedro Ruiz, pese a que muchos medios de este país no cuenten con él… Seguramente por las verdades que dice, nadie le podrá quitar que a través de Estudio Estadio, que presentó en 1972, ¡hace 50 años!, fue un innovador de los resúmenes de los partidos de fútbol al introducir en ellos la moviola; que llenó teatros con sus espectáculos y que las entrevistas que hizo a finales de los 90 en televisión, La noche abierta se llamaba el programa, por el que pasaron las figuras más relevantes del momento, han quedado ahí para siempre, aparte de haber sido, creo, la única persona que le regaló un jamón a un presidente de Gobierno, un saxo a Clinton y un caballo a Estefanía de Mónaco. Dicen que también es muy ególatra… Bueno, ¿y quién no lo es hoy? Pues hasta en eso se adelantó a muchos. Por otra parte –finaliza Jaume–, Pedro ha sido un enamorado de Mallorca, pues aparte de pasar muchos veranos en la Isla, incluso mucho antes de que vinieran otros, siempre la incluyó en las giras de sus espectáculos. Por eso, para mí es un honor que me haya prestado y que cante conmigo A Joan Manel Serrat».