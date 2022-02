Ciencia en femenino

El papel de la mujer en la Ciencia ha sido muy importante a lo largo de la historia, aunque, en ocasiones, no destacado como quizás se merecían. Algunas de ellas, como Marie Curie, Rosalind Franklin, Lise Meitner, Barbara McClintock... tuvieron la suerte de ver reconocido su trabajo y esfuerzo. Fueron el ejemplo e impulso para nuevas generaciones de mujeres que cada vez destacan más en diferentes ramas científicas. Desde el año 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y muchos son los centros escolares de Mallorca que dedican una especial atención en destacar, con actividades, exposiciones y trabajos extraescolares, los descubrimientos y hazañas de grandes mujeres en la Ciencia.

En el Sagrat Cor, de Palma, que se suma cada año a esta celebración, muchas son las alumnas que miran el futuro con interés hacia alguna de las ramas de la Ciencia. Marga Ginard, profesora de Biología y Geología, que imparte también clases de Física, Química y Tecnologías, reúne a algunas alumnas en el aula de Ciencias, como María Moragues, quien quiere ser Matemática. «Desde siempre me han interesado las matemáticas, considero que además de resolver muchas cosas sirven para más de lo que la gente se imagina». Para Alejandra Ramis, su particular camino hacia la Ciencia se encuentra en la Biomedicina. «Una vez vinieron a dar una charla al colegio sobre el tema de la Biomedicina y me gustó. Cuando finalice el Bachillerato me gustaría aprender e investigar en esta rama, especialmente en el diseño de prótesis en 3D».

Las escolares recuerdan con fotografías a algunas de las mujeres que destacaron en el mundo de la Ciencia.

A las alumnas María Arbona y Marta García les gustaría dedicarse profesionalmente a la Medicina. «Nos gusta ayudar a la gente, aunque aún no tenemos claro la especialidad a elegir». Por el contrario María Marqués sí sabe que quiere ser cirujana. «No tengo a nadie de mi familia que se dedique a ello, pero a mí me interesa mucho la Medicina». Pilar Andrés apuesta por la especialidad de Pediatría. «Siento especial sensibilidad hacia los niños y me gustaría dedicarme profesionalmente a esta rama de la Medicina». Cuando se les pregunta qué mujer elegirían entre las que han destacado en el mundo de la Ciencia, no lo tienen claro. «Creo que todas las conocidas y muchas otras cuyos nombres no aparecen en la historia, pero que sin embargo su trabajo fue vital para cualquier descubrimiento», comenta Lucía Jiménez, a quien le gustaría hacer un doble grado de Física y Matemática en Madrid o Barcelona.

Las alumnas observan células con el microscopio.

Camila Ayuga, María Moragues, Lucía Jiménez y Marga Ginard muestran algunos trabajos realizados en clase.

Camila Ayuga quiere seguir los pasos de su padre, en un estudio de arquitectura técnica. «Me gustaría construir casas», comenta. Laura Pérez apuesta por la cirugía estética. «No solo hacer retoques estéticos de quienes pretenden estar más bellos, sino también a aquellos que han sufrido accidentes». Julia Richards quiere investigar en la biología animal y de humanos. Jóvenes mujeres que son el futuro de la Ciencia.