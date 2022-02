Aunque no vaya a representar a España en Eurovisión, la actuación de Rigoberta Bandini en el Benidorm Fest fue todo un éxito. Su tema Ay, mamá ha sido motivo de conversación recurrente en las últimas semanas, muchos todavía lo tararean y, en Spotify, la canción acumula casi diez millones de reproducciones. «No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza», cantó Bandini en el escenario de Benidorm, con una teta de tres metros a sus espaldas, como un gran globo terráqueo. Lo que quizá no se esperaba la artista catalana es que el emblemático seno se convirtiese en una mona de Pascua.

El repostero Maties Miralles, de Es Forn des Pla de na Tesa, ha sorprendido a todos con esta dulce genialidad. «Cada año preparamos una colección especial para Pascua. Esperamos a que alguien diga o haga algo interesante y, como Rigoberta lo petó con su actuación, pensamos que podría ser un motivo divertido. El mensaje del tema es claro: una teta no es más que eso, una teta», explica el pastelero quien, desde que llegó a Es Forn des Pla hace cinco años, ha lanzado varias colecciones de monas, como la de las ranas, la Jaia Corema, el Monstre de Color, la colección inspirada en las rondalles y cuentos populares de la Isla, un ‘Satisfyer’ de chocolate, o las pilotes de Miquel Montoro, con gran éxito entre propios y extraños. Antes de convertirla en pastel, Maties habló con la creadora de la ‘tetamundi’, la diseñadora barcelonesa Marina Salazar, a quien le entusiasmó la idea. «A Marina le hizo mucha gracia nuestro diseño y nos preguntó si le podríamos enviar alguna mona a Barcelona», afirma Miralles, que confirma que para Pascua habrá monas de todos los chocolates, «porque, al fin y al cabo, hay tetas de todos los colores», dice con humor. ‘Tetamundi’ de chocolate Hecha de chocolate con una base rellena, la ‘Tetamundi’ estará disponible para los clientes de Es Forn des Pla a partir de la segunda semana de abril. Las primeras monas ‘Tetamundi’ nacieron de las manos de Miralles la semana pasada, y el pastelero compartió una imagen en las redes sociales con notable éxito. Este año, su colección de monas de Pascua se completará con los clásicos huevos de chocolate y otra de un Myotragus Balericus. Maties Miralles forma parte de la tercera generación de reposteros de Es Forn des Pla de Na Tesa, fundado en 1899 como Es Forn de Can Lluc. La idea de crear monas de Pascua diferentes nació con una finalidad. Por un lado, desde el horno buscaban innovar y hacer más atractiva la repostería sin perder la calidad del producto y, por otro lado, competir de alguna forma con las grandes superficies, que copan el mercado de los dulces más tradicionales, como los huevos o las casitas de chocolate. La historia de Es Forn se remonta a 1899. Se trata de un negocio familiar que ya se encuentra en manos de Maties y Jaume, la tercera generación.