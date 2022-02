Escaleras al cielo

Un pensamiento publicado en El libro del ascenso y descenso del intelecto, escrito en el año 1305 por Ramon Llull, ha sido el hilo conductor y fuente de inspiración en el taller de metal para alumnos de los estudios superiores de diseño de la Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB). Un trabajo que equivale a grado universitario en la asignatura optativa de la especialidad de Gráficos y Producto de Moda e Interiores.

El resultado de cada trabajo compone una exposición de piezas que se pueden apreciar en una de las escaleras, que accede a las aulas, del edificio de sa Riera. El acto fue presentado ayer por el director de la EASDIB, Miquel Oliver, y asistieron algunos alumnos y docentes. «La idea era tratar de dar forma escultórica al pensamiento de Ramon Llull, que versa sobre el aprendizaje del saber, una camino que nunca finaliza», comenta Nadal March.

Xisco Comas, Sandra López, el profesor Nadal March y María Antonia Martín.

Una de las piezas corresponde al alumno Xisco Comas, quien estudia cuarto curso de Diseño Gráfico. «Quiero dedicarme a publicidad y márketing pero me gusta aprender y de este taller puedo decir que ha sido una elaboración compleja, sobre todo a la hora de darle forma. Evité la forma de caracol y le di cierto aire hacia el infinito, para ser diferente». Por el contrario, María Antonia Martín, estudiante de Diseño de Producto, asegura que «me he ceñido al enunciado del ejercicio y no me he salido de las normas».