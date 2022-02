Tarde de chicas l El Año del Milagro en marcha l Martina nunca se ha politizado

La otra tarde nos sentamos en la terraza del Zaguán, bar sito en la entrada a pie de los aparcamientos de la Plaça de Santa Pagesa. Nos llamó la atención ver alineados junto a la pared cuatro andadores o taca-taca. Miramos alrededor, y casi en frente de donde estaban estos, vimos a seis señoras almorzando, lo que nos hizo pensar que entre ellas estarían sus dueñas. No nos equivocamos. Tarde de chicas, pensamos. ¿Y por qué no? Seis amigas, que aprovechando el buen tiempo, deciden salir a comer, cuatro de ellas apoyándose en su taca-taca. ¿Por qué no…?

Para salir de dudas, hablamos con ellas gracias a la intermediación de Marianela, la camarera que las está sirviendo. Nos cuentan que, efectivamente, son amigas, aparte que tres de ellas –Bienvenida, Isabel y Eugenia– son hermanas. Y que las más jóvenes, que son dos, tienen 83 años, por 96 la mayor, y… Pues ¡helas ahí! Y es que cuando hay salud y ganas de vivir, lo que menos importa es la edad y el taca-taca. Por eso dicen que hay que salir de casa, y una o dos veces a la semana, reunirse a almorzar y hablar de chismes y de cosas que pasan cada día a su alrededor, o quién sabe si también de historias pasadas, pues son amigas de toda la vida, y para más señas, vecinas de la zona Blanquerna-Ausiàs March. Pero lo más bonito de todo es verlas así, plenas de vida y optimismo, e indirectamente animando, sobre todo a los que nos quejamos por cualquier tontería, a que vean que la vida es bella, y que, pese a todas las circunstancias que nos rodean, hay que disfrutarla, y no solo por aquello de ‘por cuatro días que vamos a vivir’…, sino porque, si eres inteligente, pese a los años, sigues queriendo a la vida, y mucho más si continuas manteniendo amigas de tu infancia. Por todo ello, seguid disfrutando, chicas. No permitáis que nadie os quite vuestra tarde de chicas.

El parque palmesano de es Canòdrom a punto... ¡Que ya era hora!

Se levanta el telón

Como ya os he contado, estamos en el Año del Milagro, al que denominamos así por ser el año previo al de las elecciones, que por ello, los que mandan, a fin de que los candidatos de otros partidos no les arrebaten la silla, ponen en marcha proyectos nuevos y ejecutan antiguos, algunos perdidos en la eternidad del olvido, con el fin de convencer al electorado de que su gestión es la mejor. Por ello, no debería de extrañar a nadie que el parque del Canódromo se abriera al público algún día de los que restan de 2022. Y es que parece que le están dando los últimos toques –han podado los hierbajos que a punto estaban de engullir por segunda o tercera vez el resto de mobiliario, también han limpiado los caminos, incluso en lo que será puerta principal, tras retirar la cochambrosa alambrada que impedía su acceso a ella, ya han puesto el cartel de es Canòdrom, con los horarios, accesos y servicios. Es decir, que esta vez, sí. Por otra parte, decir también que la especie de párking, y a la vez cementerio de coches abandonados, situado en la parte opuesta de la entrada principal, y al que se accedía por el Camí de Jesús, ha sido limpiado, y que en vez de coches, crece la hierba. Como decimos, esto hace pensar que, dentro de este Año del Milagro, algo va a decir Cort en favor de la renovación del Velódromo Tirador, hoy cerrado pero okupado. Un lugar que recuperado será otro pulmón y espacio de esparcimiento para la ciudad.

Martina Benvenutto fue entrevistada en ‘La jefa eres tú’, en Capital Radio.

Se fue a Barcelona

Martina Benvenutto ha estado en Barcelona, invitada por Olga Montaner y Montse Pardo, presentadoras del programa La jefa eres tú, que se emite a través de Capital Radio, para hablar, entre otras cosas, sobre la mujer, el empoderamiento de la mujer, el arte, de Nilay, su marca de ropa, de ella, nacido chico, hoy mujer de 38 años y defensora de todo lo que sea ayudar a personas que nacieron en un cuerpo equivocado y que luchan buscando su verdadera identidad, y lo hace de forma independiente, sin que nadie le dicte ni una coma de lo que dice, sino que todo lo basa en su propia experiencia, «porque jamás me he politizado», asegura, lo cual dice mucho a su favor, «pues siempre hablo por mí misma, sin representar a nadie, sino que trato de ayudar y aconsejar –Martina suele decir cada vez, llegando a este punto, que somos un lienzo en blanco, en el que nosotros ponemos siempre el color–, poniéndome en el lugar de la persona que sufre el mimo problema que sufrí yo, y que puede que lo más probable sea que desee lo que deseé yo al soplar cada año las velas de la tarta de mi cumpleaños: que mañana, al despertar, me vea mujer». Durante el programa, al tocar el tema de su marca, Nilay, confesó que «a la hora de diseñar me inspiro siempre en mujeres libres, independientes y seguras de sí mismas». Habló también de su faceta de modelo, representada en el mundo por la empresa Salvador Models, reconociendo que en ocasiones se convierte en musa de artistas, todo gracias a ser como es.