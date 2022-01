Moda con buena nota

Desde pequeña, Alejandra Ferrero Mus (Palma, 2002) tenía claro que quería ser diseñadora de moda. Actualmente estudia segundo curso de Diseño de Moda en el Instituto Europeo de Diseño, en Madrid. Unas enseñanzas que han comenzado a dar su fruto con unas propuestas a la altura de grandes pasarelas. Alejandra y su compañera de clase María Jiménez Jiménez (Ávila, 2002) han creado una notable colección para mujer. «A los cinco años realicé un par de zapatos con un balón deshinchado. Además de que me encantaba hacer bocetos de diseños de ropa en un cuaderno», comenta la mallorquina, quien confiesa que «mi padre no estuvo muy conforme al principio, cuando le dije que quería estudiar Diseño de Moda, pero le convencí y en todo momento me ayudó a buscar la opción. En cuanto a mi madre, me apoyó desde el primer instante porque ella sabía que era esa carrera o nada».

La unión profesional entre Alejandra y María traspasa ya las aulas. «Todo empezó cuando en una asignatura nos dieron la oportunidad de realizar una colección libre y es cuando María y yo decidimos juntar conceptos y apostar por hacer alguna propuesta entre las dos. Primero empezamos con una colección cápsula de tres diseños donde en ellos predominaban los colores rosa y negro y unos grandes lazos. A día de hoy, decidimos continuar por libre con la colección lanzando dos nuevos diseños, que tienen la misma filosofía que los anteriores. Actualmente estamos pensando en realizar una nueva colección pero todo lleva su tiempo». Las diseñadoras, en plena tarea. Alejandra Ferrero preparando un maniquí. Para la creación de sus prendas utilizan telas y materiales sostenibles. «Siempre intentamos que sean sostenibles. En el caso de un top que hicimos lo realizamos con lentejuelas bioiridiscentes. Para confeccionar la colección utilizamos las máquinas del taller de la universidad». En su día a día, tanto Alejandra como María apuestan por la elegancia, líneas y estructuras que se reflejan en sus diseños. «Nosotras nos decantamos por el Prêt-à-porter pero nos llama también mucho la alta costura. Aunque de momento solo hemos diseñado para mujer, nos encantaría empezar a diseñar también algo para hombre, de hecho ya hemos realizado bocetos de diseños masculinos». Algunas de las prendas creadas por Alejandra y María. Continuidad en la formación Conscientes de lo difícil que es triunfar en el mundo del diseño de moda y del incierto futuro, ambas piensan que «nos encantaría seguir trabajando, juntas incluso poder llegar a lanzar una marca. Nos hemos dado cuenta de que juntas hacemos un trabajo excelente, aportando ideas diferentes y que funcionan. Pero tenemos claro que después de la universidad nos gustaría seguir aprendiendo, realizar algún máster y por supuesto seguir trabajando en alguna colección. Nos encantaría dedicarnos al mundo de la alta costura». Merale es el nombre de la unión creativa de estas dos jóvenes talentos y promesas de la moda. «Aunque muchos crean que esta carrera no tiene muchas salidas, nosotras animamos a todas aquellas personas para las que el diseño de moda sea su vocación, y que no se muevan por las opiniones externas ni se dejen influenciar, ya que tiene más salidas de las que parece. La moda es el segundo sector más grande del mundo y al final es el futuro.