Recordando a Margarita Miranda l Dos músicos amigos que escriben libros

Los que peinamos canas, y nos gusta el fútbol, y somos, sobre todo, del At. Baleares de toda la vida, nos tenemos que sentir orgullosos de la importancia que el club, desde siempre, ha dado a la mujer, no solo como aficionada –que las ha tenido y las tiene, ¡y muchas!–, sino como directiva, que aunque no tantas, las ha tenido. Porque si mal no recordamos han sido tres: Lita Soler, Miss Baleares de 1935, y presidenta de honor del club durante un año –pese a la Guerra civil, la Liga no se interrumpió–; Margarita Miranda, viuda de Peñaranda, que además presidió la Junta Pro campo; y la hija de Antonio Mestres, también presidente, que según nuestros recuerdos presidió una junta gestora del club de la vía de cintura, pero que ahora nos quedamos en la duda tras consultar el dato a quien más sabe de dicho club, Manuel García Gargallo, autor de At. Balears 1920-1942, El primer any d’una entitat centenària, presentado en Cort el 19 de noviembre de 2020, un día antes del centenario, que nos dice que no le consta, que igual estuvo en la directiva, que en cualquier caso es bueno contar con ella, y más en unos años – 30, 70 y 80 del siglo pasado–, en los que la mujer, en cuanto a logros como tal, distaba mucho de la actual.

De las tres, con la que más tratamos fue con la segunda. ¿Quién, de aquellos años, no la recuerda? Aparecía a menudo en los medios, defendiendo siempre a su club y respetando al adversario, entre ellos al Mallorca, su más directo rival. Es más, en un momento determinado, ostentando ella la presidencia de forma provisional, y pensando que la unión hacía la fuerza, propuso la fusión de ambos clubs, lo cual no llegó a puerto. Eso la desanimó mucho, dejando el cargo para ser solo presidenta de la Pro campo. Todo esto, con pelos y señales, nos lo recuerda el citado Manuel García en un magnífico artículo que ha publicado en la web historiasdeoutsiders.com bajo el título de margarita-miranda-directiva-pionera-del-futbol-espanol/, que recomendamos que leáis. Sobre todo si sois baleáricos, o si os gusta conocer la historia de algo o de alguien. Caption Felicitado pero no reconocido Por cierto, a Manuel le felicitamos por el libro sobre el At. Baleares, entre otras cosas porque nos descubre que los orígenes son de mucho antes de la fecha que todos creíamos que era la de su fundación, lo cual averiguó a costa de investigar y preguntar, que es como se llega a los orígenes de todo, por lo que –suponemos– «debes de haber recibido el reconocimiento oficial de la nueva propiedad del club». Pues nos dice que no. Que si bien a la presentación, en representación del At. Baleares, acudieron el gerente y el jefe de prensa, «la propiedad, que es alemana, no me ha dicho nada, por lo cual deduzco que lo que le importa son los resultados y ascender al equipo. Desde luego, eso le importa mucho más que conocer la historia del club. A mí me ha sorprendido su silencio, pero… Bueno, ¡qué le vamos a hacer! Ellos son así. En cambio, sí estoy muy agradecido a otras personas, entre ellas baleáricos de verdad, de toda la vida, que han valorado el trabajo. Por ello, estoy satisfecho». Pues, qué mal, ¿no? Manuel no pretende que le diga el presidente que haga el saque de honor del partido del domingo, sino, simplemente, que le llame y le reconozca, cuando menos, el esfuerzo. Porque reconocer el valor de los demás es como ganar un partido. ...y sobre todo, amigos lHoy os vamos a hablar sobre dos libros, uno ya en la calle y otro a punto de salir. El primero es F.E.D.L.A. El escondite de las abejas, escrito por Claudio de Andrés Alegría, que además es músico (guitarrista), cantante y compositor. El segundo, titulado Nunca quise ser cantante, cuyo autor es Pedro Contreras, músico, cantante y ahora escritor, podría publicarse en un mes. El primero no solo lo estamos leyendo, sino que nos hemos enganchado a él. Por varias razones, entre ellas, dos: por el personaje en si, que además tiene perro. Porque, al menos al principio, parece que es hombre solitario, pero que vive feliz en su piso. Que lee bastante… Que escucha música, sea clásica, sea rock... Y porque de pronto se ve envuelto en algo que ni se esperaba, dado que se remonta a muchos años atrás. Y hasta aquí llegamos. Solo añadir una cosas más: que es un libro que se lee en cuatro días, casi de un tirón, y eso que tiene cerca de 400 páginas y un suma y sigue (que ya entenderéis por qué decimos lo de suma y sigue) La música de ayer y de hoy El segundo vamos a leerlo a nada que se publique, cosa que esperamos que sea pronto. Y lo esperamos por varias razones, entre ellas, porque conocemos al autor, y porque como es autobiográfico, y el tipo es muy claro, va a contar verdades como puños, y más titulándose Nunca quise ser cantante. Nos referimos a Pedro Contreras, líder del grupo Art Acustic Band, con 45 años de profesión a sus espaldas, de quien logramos que nos adelante algo de lo que va. «Va, sobre todo, de música. Desde que la conozco a la de nuestro días. Cuando empecé, allá por el año 75, el músico había estudiado música, y tanto daba que fuera alto, guapo, bajito o feo. Lo importante era la música. Hoy lo que menos importa es esta. Eres guapo, te pones unos pantalones rojos y sales al escenario... Y lo que menos importa es que cantes o que toques bien. Lo que más, la imagen. Antes, la música era buena, hoy no lo es tanto». Alta suciedad Hay que decir que Pedro y Claudio, además de amigos, músicos y cantantes, forman parte del proyecto musical, que pronto será realidad, Alta suciedad, y que es un homenaje a Andrés Calamaro y Los Rodríguez, en el que participan otros grandes músicos, como el pianista de Géminis, Juan Vidal. Aparte de eso, que no es poco, ambos coinciden en muchas cosas, salvo en la trama de sus respectivos libros, que por muchas razones, ambos os van a gustar. «Yo me lo leí en cuatro días», confiesa Contreras, refiriéndose a F.E.D.L.A. El escondite de las abejas. Contreras no tiene fecha de presentación, «pero será pronto, ya que el libro lo tiene la editorial Punto rojo, la misma que el de Claudio… Calculo que, como mucho, un mes». Pues avisa, amigo.