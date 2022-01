La sexta ola de coronavirus detiene las actividades que aglutinan a un número considerable de personas. En consecuencia al avance de contagios de COVID en las últimas fechas las colles castelleres de Mallorca han decidido declinar la invitación a participar en las Decennals de la Mare de Déu de la Candela en Valls (Tarragona), una cita prevista para el último fin de semana de enero y culmen en el mundo de la cultura popular que se celebra tan solo una vez cada diez años y a la que otras tantas agrupaciones han anunciado que no asistirán.

La Candela en Valls debía celebrarse el año 2021, y ya entonces se canceló la cita por el estado de la pandemia de coronavirus en aquel momento. Hoy, un año después, la sexta ola y el imparable avance de la variante ómicron no deparan un escenario mejor. En consecuencia, tanto los Al·lots de Llevant como los Castellers de Mallorca, que apenas habían vuelto a los ensayos cuando la realidad les ha hecho suspenderlos de nuevo, se quedan en casa por responsabilidad y con todo el dolor del mundo.

La Candela, para los que no la conozcan, no es una fecha más del calendario casteller. Entre el medio millar de actividades culturales que el Ajuntament de Valls programa en un puñado de días muy intensos se encuentra una actuación castellera en las que todas las formaciones del món casteller alzan un castell simultáneamente, creando una estampa colorida y única. Aunque las formaciones tarragonines mantienen la idea de llevar a cabo la actuación, con medidas de seguridad avaladas por las autoridades locales y autonómicas, un buen número de colles prefieren no correr el riesgo y quedarse en sus poblaciones.

En este sentido los Al·lots de Llevant, con sede en Manacor, apuntan que «ha sido una decisión triste y difícil, ya que nos hacía mucha ilusión y preparábamos el viaje con muchas ganas. Sin embargo, creemos que es momento de pensar con la cabeza más que con el corazón y actuar de forma responsable y mirando por la salud y el bienestar de todas las personas que integran nuestro grupo. Esperamos que actitudes como ésta contribuyan a mejorar la situación a escala general y que pronto podamos reanudar los ensayos y parte de la normalidad perdida». Los Castellers de Mallorca, con base de operaciones en Palma, han realizado en las últimas horas un sondeo entre sus miembros y, a la vista de los resultados obtenidos, se ha decidido del mismo modo no participar en la esperada cita de Valls. En cualquier caso ambas organizaciones comparten la misma ilusión: la de reencontrarse en las plazas con normalidad, lo más pronto posible.