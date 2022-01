Jazzy Becker combina su trabajo de modelo por todo el mundo con su empresa Mallorca Social Media, dedicada al posicionamiento de las empresas en las redes sociales. Natural de Alemania, guarda celosamente su edad, y vive en Mallorca desde los 4 años. Despidió el año trabajando en Dubái y ya está en México protagonizando otra campaña publicitaria.

¿Cómo empezó en el mundo de la moda?





–Desde pequeña me ha gustado hacerme fotos y un día me llamó José Urbano, el primer fotógrafo con el que trabajé. Él había visto mis fotos en mis redes sociales y me dio el empujoncito que necesitaba para dedicarme a ello más profesionalmente.

Despidió el año en Dubái y ahora está en México. Cuénteme un poco ambos proyectos.



–A Dubái fui porque soy embajadora de una marca internacional de ropa y me llamaron para una sesión fotográfica por la apertura de una nueva sucursal allí. Y a México he ido con mi pareja también por trabajo, ya que tenemos varias sesiones de fotos juntos programadas y vamos a aprovechar para tomarnos unos días de relax.

¿Se considera más modelo o experta en márketing digital?



–Me encanta el modelaje, llevo muchos años dedicándome a eso, pero es muy irregular, y más en Mallorca. También me apasiona la fotografía y con mi pareja he encontrado la manera de transformar mis gustos en trabajo. Solo hace unos meses que empezamos con este proyecto y debo admitir que nos va de maravilla.

Cuénteme en qué consiste su trabajo en Mallorca Social Media.



–Nos encargamos de crear contenido para nuestros clientes, seleccionamos la red o redes sociales que mejor se adaptan a su público objetivo y las gestionamos para que tengan el máximo alcance posible y el negocio pueda crecer. Transformamos las visitas que reciben en las diferentes redes sociales en clientes. De momento nos hemos enfocado en restaurantes, pero también llevamos inmobiliarias y pequeños negocios locales.

Su pareja, Iván Cardell, también es modelo y trabajan juntos en la empresa. ¿No se llegan a cansar el uno del otro?



–A veces tenemos puntos de vista diferentes y lo tiraría por la ventana (risas), pero creo que ése es el motivo por el que trabajamos tan bien juntos. Cuando combinamos nuestras ideas pueden salir cosas espectaculares y podemos ser totalmente sinceros el uno con el otro. Es mi mayor apoyo; no me podría imaginar un compañero de trabajo y de vida mejor.

¿Qué es lo que más suele pedir un cliente de una empresa? ¿Cuál es el error más común?



–Muchos locales, restaurantes, pequeños negocios, etc... no tienen buena presencia en redes. Normalmente es el dueño o algún empleado el que se encarga de llevarlas. Actualmente, tener presencia en redes es súper importante. Lo primero que hace la gente es buscar fotos, valoraciones y reseñas para obtener una primera impresión o terminar de tomar la decisión de ir o no al lugar. Para conseguir un buen contenido se necesitan horas de trabajo y lo mejor es derivarlo a alguien.

Su red social favorita y la que le gusta menos...



–Mi favorita, sin duda, Instagram, y la verdad, no hay ninguna que no me guste. Cada una se enfoca a un tipo de consumidor diferente y hay que seleccionar cuál es mejor para el cliente.

¿Cuáles son sus aficiones?



–Hacer deporte, sobre todo al aire libre, viajar, la moda y la fotografía.

¿Cómo se cuida?



–Tengo a mi perro cansado de tanto pasearlo. Si hace buen tiempo siempre doy un paseo largo con él mientras escucho música o podcasts. Me sirve para desconectar e inspirarme. Aparte de eso hago ejercicio en casa y como saludable.

¿Considera que su físico le ayuda en su trabajo de márketing digital?



–Los clientes nos contactan porque les gusta nuestro estilo. Si no hiciéramos un buen trabajo, el físico no serviría para mantener a nuestros clientes.