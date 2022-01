Integrarse es también ayudar a que las cosas salgan de forma natural. Miguel Ángel Sánchez, Míchel, es madrileño pero desde hace un tiempo entrena al Girona. En las últimas horas el técnico del conjunto catalán ha sido entrevistado por el Què t'hi jugues, el programa deportivo de la Ser en Cataluña. Además de hablar en clave deportiva el que fuera centrocampista e ídolo del Rayo Vallecano ha comentado cómo es para alguien de la Meseta ir a vivir y a trabajar a un lugar como la capital gerundense.

Según el actual entrenador del Girona, «hablar catalán me parece la mejor forma de integrarme y el que no lo entienda es de mente corta». Ante los periodistas del Grupo Prisa admite que ya articula palabras sueltas y que no tardará mucho en dar su primera rueda de prensa en catalán.

📻💥 @Michel8Sanchez, entrenador del @GironaFC, parla sobre el seu interès pel català a @SERDeportivos 🗣️ "Hablar catalán me parece la mejor forma de integrarme aquí. El que lo quiera entender bien y el que no me parece de mente corta"#GironaFCpic.twitter.com/h5v3gAF0wK — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) January 11, 2022

Sus declaraciones han sido bastante celebradas en las redes sociales por parte de personas comprometidas con el mantenimiento y la promoción de la lengua de las Islas. Sin embargo también se han deslizado algunas críticas por parte de personas que no entienden el esfuerzo que el profesional realiza en una tierra donde tienen un idioma materno diferente al suyo propio. Este contenido ha obtenido un importante eco mediático al ser compartido en clave nacional por Ser Deportivos.