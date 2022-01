El próximo viernes, 14 de los corrientes, en el Centro de Historia y Cultura Militar calle Sant Miquel, de Palma), y a partir de las 19.30 horas, se clausurará la exposición Fotos con historia en ruta por Mallorca, este año dedicada a focalizar y a expandir la gran labor que está llevando a cabo Aspanob, creada para ayudar a los padres de hijos con cáncer de Baleares. En la clausura está previsto que se expongan 200 fotografías, obra de 50 fotógrafos, cuatro de ellos –María Lucía, Álvaro, Ainara y Ezequiel–, niños pertenecientes a dicha asociación, a quienes los fotógrafos Xavier Ferré y Anthony Neitzke les han dado un cursillo de fotografía analógica, incluido revelado, para que cada uno de ellos hicieran sus cuatro fotos, las revelaran para exponerlas el viernes en el cierre de la Ruta (las fotos de los citados niños, para ser expuestas a tamaño 70x50, que es el oficial de la exposición, han tenido que ser digitalizadas). Y a tenor del trabajo realizado, han demostrado ser alumnos aventajados.

Martina Romero, creadora de esta ruta fotográfica, junto con Pep Bergas, y los tristemente desaparecidos Francisco Pizá y Tito López, nos recuerda que esta edición arrancó el pasado 25 de junio, desde el salón Celler de l’Almudaina, siguiendo por la Fundación Fuseya, La Unión, Sa Botigueta, en Sóller; Claustro Santo Domingo, de Inca; Ciutadà Il·legal, de Pòrtol; Fundación Sa Nostra-Caixa de Balears, Eu Moll, del Port de Pollença; UIB- Escola d'Hotelería de les Illes Balears y Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel, para concluir en el mencionado Centro de Historia y Cultura Militar, este viernes, donde se espera una gran asistencia de público, pues pocas veces se tiene oportunidad de poder ver tantas fotos de fotógrafos no profesionales juntas, y entre ellas, dieciséis de cuatro niños, que días atrás, en dicho centro, estuvieron escribiendo a mano los datos de cada una de ellas. Fue un acto al que asistieron el coronel Juan Carlos Server, el cámara Toni Martínez, y Martina Romero, quien aprovechó la circunstancia para dar las gracias a la oficina del Gomgebal, al coronel Antonio Ortiz y al brigada Paulino Andújar, así como a las directivas de los centros por los que ha transcurrido la Ruta, sin olvidar a todos los fotógrafos que han colaborado con ella, aportando sus fotografías, y muy especialmente a los también fotógrafos, Pep Bergas, Javier Padilla, Paulino Andújar, Cristina Ladaria y Toni de la Mata, por la ayuda que han prestado.

Agradecimientos

Martina también quiso tener un recuerdo para los que ya no están, Paco Pizá y Tito López, «al primero por el impulso que dio a la Ruta, y al segundo, porque siempre ha estado ahí, hasta casi el último momento, apoyándonos, dándonos ideas y aportando sus fotografías. Al hacerme cargo de la Ruta, una persona me dijo que estaba loca. No se equivocó, pues el trabajo, sobre todo en cuanto a localización de escenarios, traslados y montaje y desmontaje de las exposiciones, es duro. Pero esta locura tuvo su lado bueno, en el sentido de que hizo que mucha gente ayudara, y la apoyara. Por tanto, a todo ellos vaya mi agradecimiento por esta experiencia vivida que jamás podré olvidar». Dicho lo cual, el viernes nos vemos.

Xisco Barceló publicará en breve su primer libro de relatos cortos.

29 relatos cortos

Xisco Barceló, posiblemente la persona que a día de hoy haya entrevistado a más artistas mallorquines, o que vivan en Mallorca, publicará, en breve –a finales de febrero, siempre y cuando la COVID lo permita–, un libro de 29 relatos cortos, seguramente en recuerdo al número de canicas que tenía guardadas en un cajón, como legado de su infancia. «Son 29 de cerca de los 500 que tengo escritos –confiesa el autor–. Relatos en los que mezclo la ficción con la realidad. Cosas que me han ocurrido, y cosas que no han existido, pero que dan la sensación de que sí lo han hecho. En cuanto a escribir… Pues escribo a menudo, lo que sucede es que a veces transcurre el tiempo sin que escriba nada, hasta que llega un día en que escribo dos o tres». Referente a los argumentos de las historias que cuenta, dicho sea sin pretender desvelar ninguna, se basan en vivencias y sueños, no exentos de casualidades, como ocurre, por ejemplo, en el relato que hace sobre Bird, inspirado en el fallecido pintor, Jim Bird, en el que hace mención a un autor de jazz, al que también apodaban Bird, pero que nada tiene que ver con aquel. Y quizás, también, la relación que puedan tener estos 29 relatos que componen, junto a otras tantas ilustraciones, Los ojos de nadie, gire en tono a la introducción de cada uno de ellos y a los puntos suspensivos que encontrarán… Aunque mejor, que esto lo descubra el lector.

Destacaremos también la colaboración de 29 artistas plásticos, cada uno aportando una ilustración inspirada en el relato que previamente el autor les ha enviado, ilustración que aparece al principio de cada uno, lo que la convierte en una obra única. Con Los ojos de nadie, Xisco Barceló pretende iniciar su colección de relatos cortos con ilustraciones de artistas plásticos. «Es una manera de apoyarnos unos con otros», dice.