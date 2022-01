Ricky Merino, cantante y actor : «La mejor carta de presentación es el tesón y el trabajo»

Es uno de los hombres del momento. El mallorquín Ricky Merino triunfa sobre el escenario madrileño del Teatro EDP, en la Gran Vía, con Ghost El Musical, y esta semana se ha estrenado como presentador en la televisión británica con The language of love, junto a la popular presentadora inglesa Davina McCall. Y además acaba de lanzar su primer disco, Ricky Merino, que incluye temas como Ingravidez, Otra Vez o Sinner.

Desde ‘Operación Triunfo’ su carrera profesional ha sido meteórica, ¿cuál es el secreto?





–Desde antes de OT siempre he pensado que la mejor carta de presentación de una persona es la del tesón y el trabajo. Creo que ha sido por eso, por no tirar la toalla y seguir trabajando. El programa ayuda mucho al principio porque la inercia de su éxito te arrastra, pero cuando la burbuja de OT se desinfla ya todo depende de ti y de tu capacidad de esfuerzo. Yo me he esforzado mucho, no lo he tenido fácil. Una productora ejecutiva con la que trabajé en Netflix me dijo que lo mío era el típico caso de ir a ‘pico y pala’, que nadie me iba a regalar nada. Pues en eso estoy, a ‘pico y pala’.

Ahora combina su trabajo en el musical ‘Ghost’ con el programa de la televisión británica. Distintos registros...



–Lo que hago en Ghost y mi trabajo en The language of love, del programa de Channel 4 en Reino Unido, son completamente distintos. En Ghost me desarrollo como actor, algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, y en el programa ejerzo de conductor junto a Davina McCall, que es todo un icono en el Reino Unido, en un experimento sociológico que intenta demostrar que el amor va más allá de las palabras y que puedes enamorarte de alguien sin hablar el mismo idioma.

¿Alguna vez ha ligado sin hablar el mismo idioma que la otra persona?



–No, pero porque cuento con cierta ventaja al hablar inglés y en mis noches locas en Palma eso ayudaba bastante. Fuera de Mallorca sí que he tirado por el producto nacional (ríe) pero en la Isla reconozco que me he relacionado con otras nacionalidades.

¿Qué le atrae de las personas a la hora de ligar o seducir?



–Me atraen mucho las personas que irradian seguridad. Es algo que percibes en la forma de moverse o al gesticular. Me suelo fijar en quienes llaman más la atención y no me refiero a algo físico, sino en la actitud. Y luego también está el tema del olor. No hace falta que se bañen en colonia pero me tiene que atraer el olor corporal natural de esa persona, y ha habido muchas veces que ciertos olores me han hecho huir despavorido.

¿El amor tiene futuro entre dos personas que no hablan el mismo lenguaje?



–Es todo cuestión de compromiso. Si se atraen y sienten esa conexión, el siguiente paso sería esforzarse por aprender el idioma del otro y así pasar de nivel. Si eso no ocurre, al final todo queda limitado al plano físico, que durante un tiempo puede ser divertido pero no creo que pueda ir más allá.

La popular presentadora Davina McCall y Ricky Merino.

¿Cómo es la experiencia de trabajar con Davina McCall?



–Es un amor, la quiero mucho. Es la mejor compañera. A la cadena le gustamos por separado pero se corría el riesgo de que luego no funcionásemos juntos o que no hubiese química, pero la conexión que tuvimos desde el principio fue algo mágico. Tenemos cosas en común, el mismo humor y una forma muy parecida de ver las cosas. Con ganas de reencontrarnos en Londres.

¿Es cierto que de joven se descargaba programas en inglés?



–Todo tiene que ver con las Spice Girls y el pop británico. Me encantaba la música de allí y en el Reino Unido había muchos programas de actuaciones y entrevistas como Top of the Pops. Recuerdo ir a casa de amigos que tenían satélite y yo intentaba averiguar la manera de llevarme eso a casa. Cuando tuve mi primer ordenador me volvía loco descargándome programas ingleses para ver a mis artistas favoritos. Era toda una odisea porque tardaba varios días en descargármelos.

¿Qué le depara 2022?



–Acabo de lanzar mi primer disco, así que este año me centraré en defenderlo compaginándolo con Ghost El Musical que prepara una gira por toda España. The language of love me va a llevar al Reino Unido durante los primeros meses del año, y estoy trabajando con el equipo que ha confiado en mí en nuevos proyectos televisivos y musicales.