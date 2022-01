Me gusta, me lo quedo. No me gusta, lo cambio o lo vendo en una aplicación de segunda mano en Internet. La bufanda de rayas o el jersey de lana de cuello alto que no van con tu estilo ya no se queda como fondo de armario; ahora se revende en Wallapop o en Vinted. Las cifras son elocuentes: solo nos ha gustado uno de cada tres regalos recibidos estas pasadas Navidades, según un estudio realizado por un portal de compraventa. Dos de los que no han sido de nuestro agrado acabarán siendo ofertados en la red.

La reventa de regalos de Reyes se consolida en Mallorca con una de las opciones para aquellos que buscan encontrar un beneficio en aquello que no les ha gustado. El siete de enero se duplican los anuncios de ropa o de objetos de electrónica en las aplicaciones de reventa, crecen todavía más las ofertas durante las siguientes semanas. «La primera opción es revenderlo por Internet, pero luego son muchos los que quieren quitárselo de encima y vienen durante las semanas siguiente a una tienda de segunda mano a revenderlo. A la gente ya no le gusta acumular», explican desde una tienda de reventa palmesana. Las cifras hablan de un aumento de anuncios de reventa del 15 al 20 por ciento durante las últimas semanas de enero y principios de febrero. Esta claro que no llueve nunca a gusto de todos. En la era de Internet en la que todos tenemos un dispositivo móvil a nuestro alcance el regifting ha llegado para que nadie tenga que quedarse con algo que no quiere. Se trata de un fenómeno que ya comenzó a despuntar en España hace algunas navidades y que, aunque para muchos puede tener connotaciones emocionales, poco a poco se consolida. Según un estudio publicado por la plataforma Milanuncios, el 25 % de los presentes que recibimos de un amigo invisible o de Papá Noel y los Reyes no es de nuestro gusto. El 80 % estamos dispuestos a revender estos regalos. Basta con hacer una búsqueda por Wallapop para encontrarse con alguno de estos anuncios, los textos que acompañan las ofertas, escritos muchos de ellos con prisas o en lenguaje abreviado dejan claro que se trata de un regalo desperdiciado y sin utilizar. Por ejemplo, este: «Vendo juego para la Nintendo Swicht nuevo. Regalo de Navidad. Vendo porque no me gustan juegos de lucha». O este otro en Vinted: «Vestido nuevo con etiqueta de la marca Guess. No me está bien y he perdido el ticket. No lo he utilizado». Las aplicaciones por excelencia son Wallapop, más dedicada a juegos y accesorios de tecnología y, por otra parte, Vinted en la que se revende exclusivamente ropa y complementos. Según un estudio realizado por una plataforma de comercio online, el día después de Papá Noel se pusieron a la venta en España más de 80.000 regalos, de los que cada propietario pudo obtener una media de beneficio de unos 87 euros. La gran cantidad de datos y el mayor número de movimientos en estas fechas convierten a las aplicaciones en un objetivo jugoso para los ciberdelincuentes. Así lo ha manifestado en más de una ocasión de la Oficina de Seguridad del Internauta del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que, en varias ocasiones, ha lanzado alertas sobre este tipo de estafas. La mayoría de timos se producen a través del phishing, una técnica que utilizan los hackers para hacerse pasar por un conocido de la víctima y la engañarán para conseguir una cantidad económica determinada.