SOS Mamás reparte regalos a niños y mayores l Una propuesta de negocio

En SOS Mamás, la llegada de los Reyes Magos, este año, se ha adelantado en dos ocasiones. La primera fue entre el 18 y el 22 de diciembre. Las entregas se hicieron en la sede de SOS Mamás, de General Riera, y en distintos colegios. Allí, en nombre de sus majestades, se hizo entrega de cerca de tres mil juguetes, mientras que la segunda fue días atrás, por la tarde, en la plaza de Virgen de Lluc.

De organizárselo todo a los Reyes se encargó Francisca R. Sampol, una de las madrinas de la citada asociación. A instancias de ésta, este año los Reyes recogieron los juguetes en Lleida, concretamente en Mollerusa, facilitados por la Asociación de Comerciantes y por diversas peñas del FC Barcelona; juguetes y regalos diversos que posteriormente fueron transportados por carretera y barco hasta la citada plaza palmesana, a donde llegaron en una camión de grandes dimensiones. Según nos contó Ascen Maestre, presidenta y fundadora de SOS Mamás, la entrega se hizo en la plaza Virgen de Lluc, en el que antes de las 17.00 horas se habían concentrado numerosos niños, y no tan niños, para recoger sus regalos, que en total fueron algo más de 350.

Ascen Maestre, que quiere dar las gracias a los Reyes Magos por lo espléndidos que han sido este año, «y lo han sido tanto –dijo–, que el reparto lo han tenido que ir haciendo por etapas», no podía disimular la emoción que produce. «La felicidad compartida por los voluntarios de la Fundación Sophía y los nuestros, entre los que me pongo a la cabeza, que son los que se han encargado, por decisión de los Reyes, que excusaron su asistencia porque en estos días se les acumula el trabajo, de hacer el reparto a unos no menos emocionados niños y niñas».

Fin de semana con más regalos

«Momentos como estos –apostilla Ascen– nos llenan también de alegría y satisfacción, viendo, precisamente, la alegría de estos niños. Y es que sus sonrisas, al recibir el regalo, valen cualquier esfuerzo que hagamos para que ellos tengan su juguete. Sí, de verdad, nos sentimos muy satisfechos de poder colaborar en estas causas». Ascen nos anunció que este sábado el camión de SOS Mamás, puesto a disposición de los Reyes, pasará por dos localidades de Calvià en las que entregará más regalos.

Agudizar el ingenio

La otra mañana, caminando por la Plaça d’ Espanya, y a la altura de la estatua ecuestre del Rei Jaume I, nos encontramos con Manolo Romeu, quien durante bastantes años estuvo al frente de una tienda de fotografía, de su propiedad, en la calle Sant Felio, de Palma, por lo que muchos fotógrafos y aficionados a la fotografía, le reconocerán. Por lo que nos estuvo contando, Manolo es una de las personas que debido a la crisis y la pandemia –o por las dos cosas– se ha quedado sin medios económicos para seguir sacando adelante su negocio… Es más, se ha quedado sin dinero para pagar el local donde estaba ubicado –que es algo que le ha sucedido también a otros comerciantes–, por lo que tuvo que cerrarlo, malvendiendo o guardando el género entre su casa, que ha convertido en poco menos que en un almacén, y en un local que le ha prestado provisionalmente un amigo, y ahora busca a alguien que quiera asociarse con él, «a base de poner yo el material, y él el local, y lo que vendamos, a medias. Igual que el trabajo: unas horas estará él y otras yo…».

Manolo necesita asociarse para sacar adelante su material fotográfico.

Porque Manolo, según nos cuenta, tras haber tenido que cerrar su tienda en 2007, al ser autónomo, se quedó sin nada, «o lo que es lo mismo, sin ni siquiera una pequeña paga, porque en aquellos años los autónomos, como en mi caso, no solíamos salir bien parados. Y como no tenía ingresos, al poco tiempo me gasté lo que tenía ahorrado, que no era mucho». Y decimos que hoy suele pasar lo de tener que buscar un socio para sacar adelante el negocio, porque una amiga nuestra, a causa de las distintas crisis que estamos atravesando, se ha quedado sin apenas clientela, y como esa poca que conserva no la quiere perder, pues vive de ella, pero con lo que gana no le alcanza para pagar a su arrendatario, ha de buscar una persona que ocupe la mitad del espacio, abonando la mitad del alquiler, y así, entre los dos, salir adelante. O al menos intentarlo. «Al fin y al cabo –dice Romeu– ninguno de los dos exponemos nada. Él tiene un local vacío y yo tengo el material. Quiero decir que no tenemos que hacer ningún desembolso. Además, tengo también una página web, a través de la cual nos podemos dar a conocer».

Seguro que hay gente como yo

Le comentamos que el material que tiene se ha quedado un tanto obsoleto, porque la fotografía digital de hoy, nada tiene que ver con la analógica de su tiempo. Es más, la digital, a poco de estar en el mercado, ya está perdiendo terreno frente al fenómeno móvil… O al menos es lo que entendemos…. Y él está de acuerdo en que es así, «sin embargo, hay gente, más de la que nos imaginamos –matiza–, a la que le gusta lo retro., hacer fotos como se hacían antes. Incluso les gusta revelarlas… Y cámaras de fotos, de cine y minicámaras, ampliadoras y líquidos para revelar, trípodes, álbumes… Vamos, que todo lo que tiene que ver con la fotografía e imagen en movimiento de antes, lo tengo yo».

Otro de los problemas que está afrontando Manolo es el de la soledad «y encima, dada mi situación, estoy deprimido, sin apenas nada… Incluso me he quedado sin coche. Por eso, la mejor forma de salir de este estado, es encontrar un socio, alguien que tenga un local y que disponga de unas horas al día. Porque por intentarlo no va a quedar, al menos por mi parte». Manolo suele ir a menudo por Can Vinagre, o Bar España, en la calle Oms. Lo decimos por si alguien se quiere sumar a su aventura.