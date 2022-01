En estas fiestas de reuniones familiares y de regalos para los más pequeños de la casa además de los juguetes y videojuegos ya hace un tiempo que van haciéndose un sitio los juegos de mesa. Un campo que ha ido evolucionando en los últimos años con multitud de opciones para todas las edades y gustos. Cada mes salen al mercado nuevos juegos de mesa y algunos de sus creadores ya se han convertido en auténticas estrellas con numerosos fans que esperan con ganas sus nuevas creaciones. También ha generado un vocabulario particular para definir las mecánicas de los distintos juegos o para hacer referencia a determinados momentos de la partida. Las propuestas que van saliendo al mercado, además de las expansiones de títulos de éxito para ampliar la experiencia, van incorporando originales mecánicas de juego aunadas a temáticas con llamativas estéticas que visten muy bien encima de la mesa y con componentes (cartas, tableros, dados, fichas…) cada vez más cuidados.

Dentro de este extenso mundo hay un apartado especial para los juegos infantiles. Una buena opción para jugar con los más pequeños de la casa y pasar un buen rato de entretenimiento y de aprendizaje, ya que la mayoría de propuestas incorporan a su temática y mecánica elementos para fomentar distintas capacidades y aprendizajes como la memoria, la psicomotricidad, la imaginación, la gestión de estrategias…. Entre las múltiples opciones propondremos seis títulos de éxito con temáticas y mecánicas distintas que también harán pasar un buen rato a los más mayores.

Piou-Piou: un divertido juego de cartas con unas reglas muy sencillas que invita a jugar varias partidas sin cansarse. Consiste en hacer nacer tres pollitos, el primer jugador que lo logre gana y para ellos debemos asociar distintas cartas para conseguir nuestro objetivo, aunque hay que ir con cuidado con el zorro que puede fastidiarnos nuestra estrategia.

Chromino: un juego visual donde los colores tienen mucha importancia. Cada jugador empieza con ocho fichas y debe colocarlos siguiendo unas reglas determinadas, gana el primero que se queda sin. Un juego que se explica y se aprende de una forma rápida, con versiones para grandes y pequeños, ideal para reuniones familiares y de amigos.

Zombie Kidz Evolution: uno de los juegos de más éxito de los últimos años. Partidas colaborativas en las que hay que impedir que los zombies invadan nuestro colegio. Cuenta con varias reediciones, ya que se agota con facilidad. Una de sus principales y más atractivas características es que tiene una versión ‘legacy’, es decir, que se pueden anotar los avances de cada partida y eso provoca cada nueva incursión es distinta a la anteriores con nuevas variantes.

Catan Junior: la versión infantil del veterano y exitoso Catan, que supone una buena opción para los peques al fomentar las estrategias de juego al tener que gestionar distintos recursos compitiendo con los demás jugadores en un tablero que representan el mar del Caribe con distintas islas fortalezas y barcos en el que gana el pirata más listo.

Camelot Junior: un bonito y entretenido juego de bloques de madera para todas las edades con distintos niveles de dificultad, en los últimos incluso los más mayores tendrán problemas para resolverlos. Nos plantea distintos retos en los que debemos utilizar unos determinados bloques para lograr que el caballero y la princesa se encuentren.

Potion Explotion: una vistosa propuesta en la que a través de unas canicas de colores deberemos elaborar distintas posiciones y lograr la máxima puntuación para ganar la partida. Cada poción tienen una cualidad que una vez elaborada nos dará una buena ventaja para lograr nuestro objetivo. Un juego que ya ha sido editado en varias ocasiones y que nos hace pensar cual es la mejor estrategia para salir victoriosos.

Fearsome Floors: un juego del aclamado autor de juegos de mesa Friedemann Friese en la que nos encontramos en un laberinto del que deberemos salir siguiendo unas determinadas reglas y evitando que el monstruo que habita en el castillo nos alcance. Una original propuesta con una muy cuidada y pensada mecánica en la que no hay dados, este autor nunca los utiliza, pero deberemos guiarnos por las puntuaciones de nuestras fichas para avanzar y anticipar los movimientos de la criatura que acecha en las sombras.

Este título no se ha publicado en castellano pero las instrucciones han sido traducidas y pueden encontrarse con facilidad además de haber varios vídeos que explican sus mecánicas, además no tiene dependencia del idioma al no tener que leer textos durante las partidas.