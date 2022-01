Cristina Pedroche ha sido la protagonista indiscutible de las campanadas: gracias a la presentadora y a Alberto Chicote Antena 3 se ha convertido por primera vez en la cadena más vista para despedir el año. La pareja logró 7,5 millones de audiencia media y un 37,9% del share, quitando de este modo el liderazgo a TVE. La colaboradora de Zapeando apostó por un vestido inspirado en la metamorfosis de los insectos y reptiles que formaba parte de la colección primavera-verano 91 del diseñador fallecido Manuel Piña. Pero la gran sorpresa llegó cuando se quitó el casco que llevaba y se mostró sin pelo.

Aunque en televisión parecía que se trataba de una calva postiza, la madrileña ha subido a sus redes sociales unas imágenes que no hacen más que aumentar las dudas sobre su posible rapada. Unas instantáneas que han sido muy comentadas en Instagram y que incluso han abierto el debate entre sus seguidores. Los propios usuarios han analizado minuciosamente su aparición en televisión y las dudas no han hecho más que aumentar. «¿Se ha quedado calva?», «¿te rapaste de verdad?» o «¿pero entonces te has rapado o no?», son algunos de los mensajes que se han podido leer en la publicación.

Antena 3 aseguró el 1 de enero en su página web que el cambio de imagen es real: «Cristina Pedroche se quitó el casco que llevaba en las Campanadas y ¡se había rapado el pelo al cero de verdad!». Por el momento Pedroche únicamente ha subido imágenes de la noche del 31 de diciembre con la etiqueta #PedrocheCampanadas y no ha aclarado cómo luce su cabello en la actualidad. Habrá que esperar a su próxima aparición en Zapeando para poder ver si ha modificado de verdad su imagen o no.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Lo cierto es que en el vídeo promocional de las Campanadas Cristina aparecía con unas tijeras y con una máquina de afeitar: en el clip la joven tiene unas tijeras y empieza a cortarse el pelo y, cuando coge una maquinilla de afeitar, se la aproxima a la cabeza. Unas imágenes que darían todavía más peso a la teoría de que la rapada ha sido de verdad. Además, en los días previos a la emisión, en El Hormiguero y en Pasapalabra, ocultó su nuevo look con dos pelucas: una con media melena negra y lisa y otra ondulada y rosa.