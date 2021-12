El Hyrox es, tal vez, una de las pruebas más duras del mundo

Hyrox, en cierto modo, es una mezcla entre una carrera Spartan y una prueba de crossfit, o sea, de lo más duro en cuanto a competición deportiva se refiere, pues para ello –aunque un practicante te diga que es asequible para todo el mundo, que lo es– se requiere de unas cualidades físicas –fuerza y resistencia, sobre todo– fuera de lo que diríamos común. Porque se trata de hacer una carrera en el menor tiempo que te sea posible, en el transcurso de la cual realizas ocho pruebas, y antes de afrontar cada una, corres un kilómetro. Ni que decir tiene que para superar dichas pruebas has de estar preparado, dado que son, no duras, sino lo siguiente. Una carrera en la que pueden participar hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, pero todos con el mismo objetivo, terminar en el menor tiempo posible.

Hace unos días, en Madrid, se celebró el primer campeonato oficial de Hyrox en España, con más de 1.600 participantes de diferentes comunidades autónomas, entre ellos los componentes del equipo de MegaSport, que no regresaron de vacío, a tenor de los premios que lograron en la competición. Fue un campeonato –como no podía ser de otro modo– duro y disputado, tanto en la modalidad de parejas como solos, con movimiento y desplazamiento de pesos de acuerdo a la categoría y el sexo, tras cada carrera de un kilómetro. Javi García, tirando del trineo con la cuerda, se proclamó campeón en Pro Men. Javi García, responsable de fitness y clases funcionales de MegaSport y, además, participante en dicho campeonato, en el que se alzó con el primer puesto de la categoría Pro Men (que abarca a los atletas entre los 40 y 49 años), nos cuenta cómo se desarrolló el mismo. Son, como hemos dicho, ocho pruebas muy duras, y entre y entre, una carrera de un kilómetro, para inmediatamente después, comenzar con la siguiente. La primera, denominada ski-erg, consiste en hacer un kilómetro en el menor tiempo posible en la máquina de ski. Y una vez que finaliza, una carrera de un kilómetro. En la segunda prueba (sled push), el participante debe empujar durante cincuenta metros un trineo cargado con un peso (de acuerdo a la categoría y sexo), entre los 75 y 175 kilos. Y a continuación, otra carrera de un kilómetro. La tercera prueba (sled pull) consiste en desplazar un trineo con peso (dependiendo de la categoría y el sexo) entre 50 y 125 kilos. Pero ahora lo hacen tirando de una cuerda a lo largo de cincuenta metros. Finalizada la prueba, de nuevo una carrera de un kilómetro. La cuarta prueba (80 metros, Burpees broad jumps) consiste en realizar un cuerpo a tierra, dejando que el pecho toque el suelo, incorporarse rápidamente, dar un salto hacia delante y avanzar, para volver a repetir las veces que sean necesarias hasta alcanzar 80 metros. A continuación, carrera de un kilómetro. Ellas son Raquel y María, que se han proclamado

campeonas por parejas ‘woman’, 40-49 años. La quinta prueba (1 km remo), o remar en la máquina apropiada durante un kilómetro. A continuación, nueva carrera de un kilómetro. La sexta prueba (200 metros, Farmer carry), llamada también ‘paso de granjero’. El atleta debe recorrer 200 metros con una pesa en cada mano, que de acuerdo a su categoría y sexo, puede ser entre los 16 y 32 kilos. Una vez finalizada, deberá hacer otra carrera de un kilómetro. La séptima prueba (100 metros, Walking lunge), consiste en caminar cien metros, tocando con la rodilla en el suelo a cada paso que se da, cargando a la espalda con un saco cuyo peso, dependiendo de la categoría y sexo, oscila entre los 10 y 30 kilos. Una vez finalizado el recorrido, otra carrera de un kilómetro. Y por último, en la octava prueba (100/75 Wallballs), el atleta debe lanzar un balón medicinal, cuyo peso, dependiendo de la categoría y sexo del participante, oscilará entre los 4 y 9 kilos. Y debe lanzarlo a una diana situada a 2,5 metros del suelo. También, dependiendo de la categoría y el sexo, los lanzamientos se repetirán entre 75 y 100 veces. Para finalizar, la carrera de un kilómetro al terminar esta prueba. La duración media de esta carrera Hyrox suele ser entre hora y hora y media. Pódiums Una vez finalizada la competición, los pódiums a los que se subieron los mallorquines quedaron así: 1° puesto, categoría parejas Woman, 40-49, años, Raquel y María. 1° puesto, categoría Pro Men, 45-49 años, Javi García. 3° puesto, categoría Men, 16-24 años, Tolo Vilar. 3° puesto, categoría parejas mixtas 30-39 años, Mercedes y Jaime. Cabe destacar también dos cuartos puestos de Leandro Aguirre (categoría Pro Men, 30-34 años) y Jesús Cerdán (categoría Men, 50-54 años). Pues si os animáis, porque os veis capaces… ¿Por qué no probáis? Eso sí, antes mirad cómo lo hacen otros y pensad si sois capaces, cuando menos, de intentarlo. Que no es fácil, eh...Por lo demás, ¡muchos ánimos!