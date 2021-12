Sueños de hielo

En ocasiones el recuerdo es una ilusión. Dados los primeros pasos bajo la carpa, la memoria rescata un singular olor a serrín y arena, que vuelve a refugiarse cuando la vista constata que la pista central está helada. Hasta el próximo 9 de enero, en el recinto ferial de Son Fusteret, el Circo Alegría ofrece su espectáculo On Ice, en el que se combinan las artes circenses, escénicas y el patinaje sobre hielo. «Hoy el circo es innovación, hay que arriesgarse y sorprender al público con nuevos elementos», dice Denise Di Lello, directora de operaciones del Circo Alegría.

Más de 18.000 espectadores ya han disfrutado de este espectáculo desde su estreno el pasado 3 de diciembre. «Se trata de un viaje a un increíble circo congelado donde el patinaje artístico sobre hielo y espectaculares trucos se combinan con la comicidad», explica Dicky Faggioni, directora artística. Circo On Ice invita al espectador a dejar la realidad a un lado y sumergirse en un mundo que cobra una colorida vida con una producción asombrosa e inédita. Un espectáculo para todas las edades. Los espectadores se sorprenden con el estilo libre del patinaje combinado con números como la barra rusa, palo chino, combas, suspensión capilar, dúo aéreo, mano a mano, equilibristas, cuadrante terrestre y la comicidad, «que no puede faltar en nuestros espectáculos», añade Faggioni. Circo On Ice se desarrolla sobre una pista de 150 metros cuadrados de auténtico hielo. En esta novedosa y ambiciosa producción los más de veinte artistas internacionales que participan desafían las leyes de la gravedad realizando peligrosas y espectaculares acrobacias a un ritmo vertiginoso y patinando sobre el hielo. «Se trata de un espectáculo seguro y con todas las medidas de prevención. Contamos con un amplio protocolo con más de 80 medidas de mitigación con pautas en las diferentes fases del evento», explica Faggioni.

Artistas

La patinadora madrileña Claudia Justo de Andrés, de 21 años, interpreta a Bella, personaje protagonista de la función: «Entreno desde muy pequeña y, a los 15 años, ya tenía claro que quería dedicarme al patinaje en espectáculos. Es mi estreno en el circo, y mi primer show fuera de Madrid, una gran oportunidad». Para otros, el espectáculo supone su vuelta al entoldado. «Solemos realizar nuestros espectáculos en hoteles y eventos. En el presente el circo absorbe distintas disciplinas artísticas, lo que enriquece el resultado final», sostiene Norelmy Montenegro, titiritero cubano de la compañía D’Art Espectáculos, de Tenerife, grupo responsable de las acrobacias de la función.

«En el pasado, según el país, cada circo tenía su propio estilo. Sin perder el sello personal, la globalización nos empuja a realizar shows más estándar, pero con más posibilidades en el aspecto técnico», explica Jonny Bogino, comedy clown italiano de tercera generación de artistas de circo. Adaptado al presente, el circo prescinde de los animales enjaulados y los convoyes de roulottes. Mientras la mayoría de artistas pasan su estancia en hoteles y apartamentos, otros viven todavía a la antigua usanza. «No hay nada como mi casa sobre ruedas. Me gusta hacer carretera, conocer nuevos lugares y personas en cada viaje», dice Marco Peres, el payaso serio, artista circense de sexta generación que habita una espaciosa caravana.