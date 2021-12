La mallorquina de Calvià Alicia Comas progresa adecuadamente en su carrera como modelo y actriz allende nuestras fronteras. Porque, como sabéis, vive en México a raíz de una propuesta que le hizo Televisa, donde las cosas, según nos cuenta –y vemos–, le van muy bien. A base de paciencia, trabajo y estudio, está haciéndose un hueco, pero sabe que aún le queda mucho trecho por recorrer.

«Llevo seis meses en Ciudad de México y estoy muy feliz –nos dice a través de Whatsapp-. Durante este tiempo, como ya he contado otras veces, me han salido varias oportunidades, como, por ejemplo, desfilar en la New York Fashion Week, lo que me ha permitido trabajar para diferentes catálogos de moda y de ropa, y eso me hace muy feliz, porque, aparte de la moda, empiezo a actuar como actriz aquí, en México, porque actuando ya llevo unos cinco años. Además, de un tiempo a esta parte, me están llamando para posar en alfombras rojas, como las de las fiestas de Möet&Chandon (foto superior derecha) y de la Revista Forbes, algo que para mi trabajo es bueno».

Actuando en el videoclip ‘Karma’, del cantante de moda en México, Alex Durán.

Lo de actriz lo dice porque recientemente ha sido la protagonista de Karma, el videoclip de Álex Durán, uno de los mejores cantantes de moda de México. «En este videoclip actué con José Ron, que es el actor más famoso en estos momentos en América. La historia del videoclip es que yo estoy con el cantante, Álex, pero como soy malvada, termino yéndome con José Ron. Toda una historia que deben conocer».

Ni que decir tiene que este videoclip, ya bien a través de YouTube, ya bien a través de Twitter del cantante, aparte de otras plataformas digitales, está rulando por medio mundo, lo cual la llena de satisfacción y orgullo. ¡Y a quién no! Porque como decimos, lleva allí solo medio año, seis meses. Pero es que se lo está currando, y no veáis cómo. Porque ya habla con deje mexicano, condición sine qua non para interpretar, utilizando palabras y expresiones de la tierra. Vamos, como si fuera mexicana de nacimiento, o hubiera vivido toda la vida en aquel país. «Pues sí –reconoce–, ya tengo el acento cien por cien neutro mexicano, claro que para ello, durante este tiempo, he contado con la ayuda de un buen maestro de acento».

Por todo lo dicho, está que no cabe de felicidad. Pero es que hay más. «Recientemente me dieron la placa del Cea Televisa de este año (foto superior de la izquierda), en la que aparece mi nombre. Por ello estoy feliz, porque, como he dicho ya, estoy viendo que gracias al esfuerzo, trabajo y disciplina, ya pertenezco a la historia de Televisa. Sí, porque mi nombre ya está en las paredes de Televisa San Ángel. Por eso, yo les recomiendo a los jóvenes que siempre luchen por sus sueños y nunca se rindan… Pero es mejor buscar oportunidades en Madrid, Barcelona, o como yo hice, fuera del país». Por último, si según dice, se ha adaptado a prácticamente todo, le preguntamos que tal lo lleva con la comida.

Vivirá la Navidad mexicana

«Me estoy adaptando al picante. Como soy vegetariana, a veces combino mis platos con el picante. Al principio me costó muchísimo… Pero tampoco voy a negar que ahora, según qué picantes, no los aguanto. En cambio sí me está gustando mucho el elote, o mazorca. Acá es muy típico comerlo con queso y mayonesa». ¡Ah bueno! Se nos olvidaba que nos contara los planes que tiene para el futuro, pues nos tememos que va a estar bastante tiempo en México. «Pues sí, estoy muy bien acá. Y en cuanto a planes… En enero empezaré un proyecto de actriz muy interesante pero que aún no lo puedo contar».

Pues lo dicho, que Alicia, pasito a pasito, está haciendo camino. Y lo bueno es que se lo está marcado a otros, de lo cual nos alegramos. Por cierto, Alicia no ha venido a Mallorca por Navidad. La pasará en México, lejos de la familia, pero en contacto con ella. «En ciudad de México se celebra Papá Noel y Reyes, y en algunos lugares, sobre todo del Norte, no se celebra el día de Reyes. También he notado que en la capital no hay tanta decoración navideña como en Europa, pero si te vas a los pueblos, los encuentras muy decorados y... Pues que ¡muchas felicidades a la gente de Mallorca. Sabed que os llevo en mi corazón!».