Tras casi cinco años de vivir entre Colombia y República Dominicana, Miguel Ángel Ariza regresa a Mallorca. Para él, lo mejor de esta etapa ha sido «el cambio de aires, yo, aquí, estaba en una fase de agotamiento, ya que eran más de 20 años de exposición pública, por lo que necesitaba desaparecer. Convertirme en un Don Nadie. Aunque no tener a mi madre cerca, ya que es el pilar de mi vida, ha sido peor que la pandemia». Imaginamos que, además de eso, puede que haya habido algún desengaño de por medio.

«En Colombia, no. Ahí he sido muy feliz. Tengo allá como tres o cuatro familias más. En cambio, en República Dominicana, sí me quisieron hacer mucho daño. ¿Que por qué me fui de Colombia si estaba bien allí? Por la pandemia, que me arruinó. Salvo esto, allí me sentía bien. Aparte, soy un enamorado de Latinoamérica, donde la moneda está bastante devaluada, por lo que es país barato para invertir. Así que hice dos llamadas, y listo».

La ‘mafia barata’

De Colombia pasa a República Dominicana, donde, en cierto modo, estuvo relacionado con una conocida entidad vinculada a Baleares. «¡Ufff, hablar de esto resulta peliagudo! Pero allá vamos. Ahora estoy en Punta Cana, y aquí lo que hay son cuatro socios, a los que llamo la ‘mafia barata’. Personas que con el beneplácito de una entidad vinculada a Baleares de Santo Domingo, la original, han montado una sucursal, teóricamente para ayudar a los baleares que quieran invertir aquí. Pero esto es falso. Porque lo que parece haber detrás es, presuntamente, un proyecto especulativo urbanístico y de ocio, para sacarles el dinero a los socios y enriquecerse ellos. Esto para comenzar… Porque cuando, por la pandemia, me iba de Colombia a España, habiendo perdido todo, un tipo que se pone en contacto conmigo, me dice que montan una sede de esa entidad en Punta Cana, y que si quiero ser su jefe de prensa y me ofrece 1.400 dólares mensuales, seguro de salud, vivienda y coche. Y yo, devoto de San Juan Pablo II, pienso que el Santo ha obrado un milagro, y acepto. Pero, a las pocas semanas de estar allí, me doy cuenta de que todo es un bluf, una artimaña para tenerme allí y darles publicidad. Entonces le digo que quiero dimitir, primero, porque de lo prometido, nada llegó, segundo, porque tampoco existe el seguro médico, de lo que me enteré diez días antes de pillar la COVID-19… Eso sí, mucho alcohol y fiestas, además de extraños alquileres ilegales de apartamentos, negocios de hostelería con trasfondo de apariencia turbia… En fin, un despropósito… Aparte de que uno de los cuatro socios –dos de ellos viven en Mallorca–, muy mal educado y prepotente, me maltrata constantemente… Y encima, me tienen casi secuestrado en un apartamento durante tres meses, esperando a que llegue mi nombramiento como jefe de prensa. ¡Menos mal que a los dos meses y medio me pagaron!».

Un libro

Recuerda Ariza que la noche que llegó a Dominicana le llevaron a dormir a un motel, o lugar que se utiliza para el fornicio. «No dormí –nos dice–, pues solo mirando las sábanas se me quitaba el sueño». Anunciándonos, a continuación, que un periodista, con el que ha hablado, está escribiendo un libro que, si nada lo impide, a finales del primer trimestre de 2022, verá la luz con todo lujo de detalles, con nombres y apellidos que tienen que ver con esta experiencia. «A mí me da qué pensar –prosigue–, que personas como el ex- presidente de la auténtica entidad, y los miembros que la pusieron en marcha hace décadas, no solo hayan creído a estas personas, sino que, además, les hayan dado mando, cuando ellos solo buscan lo que buscan… En fin, que me da mucha pena, y más cuando veo que esa misma entidad, en otros países latinos, está haciendo una gran labor, que nada tiene que ver con la que hace esta». La única experiencia positiva que tuvo Ariza en Dominicana fue cuando el empresario mallorquín Juan Velasco alquiló el Restaurante Sa Roqueta, que está dentro del complejo de esa entidad en Punta Cana, «pidiéndome que fuera el gerente, a lo que dije que sí. Desgraciadamente, a los pocos días contraje el coronavirus, que me llevó 14 días a la pre UCI, y otros diez en planta, muy bien cuidado gracias a lo cual pude sobrevivir. Poco después se contagió Velasco, que, desgraciadamente, murió. Era un gran tipo, con el que hice buenas migas, y a quien, por lo que tengo entendido, los de la ‘mafia barata’ de dicha entidad en Punta Cana le engañaron, diciéndole que se encontraría un restaurante montado, encontrándose con cuatro paredes y media cocina, por lo que tuvo que comprar gran parte de los enseres a uno de sus socios, que trabaja en temas de menaje… Con lo cual, otro negocio redondo que hicieron».

Pleitos y juicios

Ariza insiste en que tiene «miles de pruebas y documentos que se están utilizando para escribir el libro», añadiendo que «cuando murió Juan tuve que cerrar el restaurante por orden de su socia y de su abogado-apoderado, lo cual hizo que los cuatro socios, no solo se enfadaran conmigo por cerrar, sino que me llevaron dos veces a la fiscalía. Además, uno de los socios que vive en Mallorca me telefoneó desde ahí, diciéndome que les devolviera el dinero que me habían pagado, y acusándome de robo, y de dañar la imagen de la entidad… ¡Y hasta de matar a Manolete! Pero hicieron el ridículo, perdiendo todo lo que demandaban. Eso sí, me amenazaron con auditorías, pero no pasó de ahí… Por todo ello, quiero dar las gracias a los amigos de Velasco. Por ellos, y sin cargo alguno, tuve el mejor bufete de abogados de Dominicana a mi disposición, mientras que el abogado de Juan, en todo momento, se encargó de que no me faltara nada, a la vez que amigos suyos que viven en México, dieron órdenes a terceros para que lo que pidiera fuera a misa. ¡Ah! Y también me dieron protección, que aún hoy la sigo teniendo. Vamos, que voy con guardaespaldas, además de mantener una excelente relación con la policía de Bávaro. Y hay más: un empresario mallorquín me mandó dinero para que subsistiera mientras todo pasaba. Por otra parte, con las hijas de Juan, una maravilla de chicas, ellas desde Mallorca y yo desde aquí, coordinamos todo lo que se debía de hacer con el cuerpo de su padre».

Agradecimientos

Ariza quiere también agradecer el apoyo recibido por parte de la socia de Juan, «un encanto de mujer», a la familia Friusa, «que no solo no se dejaron influir por el acoso que me hacían dos socios de la entidad, sino que, además, me dieron hospedaje gratis, entre otras muchas cosas, y a la mejor y más importante empresa de esta zona, Grupo Punta Cana. Gracias a eso, pude hacer una pequeña inversión en un puesto de comida rápida, lo que me ha permitido vivir durante estos meses… Aunque no todo ha sido malo desde el 27 de febrero hasta hoy. Porque si antes estaba enamorado de República Dominicana, ahora lo estoy más, ya que es maravillosa. Es lo único que puedo agradecer a esa ‘mafia barata’: haberme traído aquí. Sí, porque la ‘mafia barata’, queriéndome hacer un mal, me hizo feliz a pesar de todo».

Volver a empezar

Cuando veáis a Ariza, notaréis que ha engordado. Tanto como veinte kilos. «Los diez primeros los gané en Colombia, por el confinamiento, por cierto, el más largo del mundo. Durante él, entré en una depresión, que hacía que no me moviera del sofá, baño, ducha y cama, y que me alimentara a base de comida basura. ¡Y así durante cinco meses y siete días! El resto fue por la ansiedad que pasé en República Dominicana, durante los desastres referidos. Pero ahora, cuando empiece a trabajar en Mallorca, los quitaremos a base de dar caña». Así, pues, ¡bienvenido a casa!, que de lo que pasa aquí hablaremos otro día, así como de su trabajo en 4 Radio Televisada, con Yolanda Hernández, y aunque, pese a que diga: «Perdí todo lo ganado en Colombia, me contagié en República Dominicana, casi la palmo, nací de nuevo y aquí estoy», la experiencia le ha valido de mucho.