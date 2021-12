Como cada 25 de diciembre, desde hace 25 años, llega el show Especial Navidad de Agustín Martínez El Casta. Un artista que, desde hace 17 años, con su espectáculo de humor cotidiano llena durante varios días el aforo del Auditorium de Palma. En esta ocasión, bajo el título Vía de cintura, se centra en uno de los temas que más comentarios ha provocado este año, poniendo sobre el escenario a algunos de sus personajes más queridos por el público.

¿Recuerda cuál fue su primer espectáculo de Especial Navidad?





–Pues sí. En el Auditorium llevamos 17 años, pero con este hará 25 navidades con mi espectáculo de humor. La primera vez, que no tenía nombre el show, fue bajo la carpa del circo Tic Toc, que se instaló en Magaluf. Recuerdo que los empleados del circo se encadenaron aquel día a los postes del circo porque el propietario no les pagaba y después de la función tiraron el circo abajo. Al año siguiente nos fuimos al Casino de Mallorca, y estuvimos allí siete años por Navidad.

En estas 25 navidades, ¿cuál ha sido el tema estrella?





–En realidad no ha habido ninguno ya que hago humor de lo cotidiano, donde la gente se reconoce. Podría hacer otro tipo de humor, como el político, pero realmente me gusta el de la gente de la calle.

¿Cuál fue su primer personaje?





–Antes de nacer Lorenzo Llamas nació El Casta, pero realmente Antoñito ‘el corcho’ fue el primero. Siempre salía a flote. Me inspiré en un personaje de Miguel de Molina, el cantante.

A lo largo de estos años, la familia ha crecido...





–Sí. Lorenzo Llamas es el que me catapultó y eso que al principio tuve miedo por si alguien se ofendía con este personaje que surgió entre chupito y chupito, en un bar de Madrid, con el que queríamos reflejar a un latin lover, picador de discoteca y albañil.

Pues hoy en día es más fácil ofender con menos....





–Hoy en día lo difícil es que no se ofenda nadie porque hagas lo que hagas siempre hay alguien ofendido. De todas maneras tengo que decir que me siento muy querido por el público y que es algo mutuo. Entrego mi vida a ellos. El público y yo somos un matrimonio duradero. Un modelo de matrimonio.

Si volviera a nacer, ¿repetiría profesión?





–Me encantaría volver a nacer, sería de nuevo artista. Estoy muy agradecido a la vida y la suerte que he tenido. He sido de la generación del baby boom, de las décadas de los años 60 y 70. Vivimos de jóvenes la movida de los 80 y 90. A partir de 2000 vino lo malo...(sonríe).

...y llegó la vía de cintura.





–Eso fue en 1993, y el tercer carril llegó con Francina Armengol. Como dice el personaje, Francina es mi madrina.

¿La presidenta del Govern balear ha ido alguna vez a ver su show?





–No. Que yo sepa. Los demás presidentes, sí. Ella me ha visto en alguna intervención o algún acto, pero a un espectáculo no ha asistido.

Para un mallorquín no hay Navidad sin el espectáculo de El Casta.





–Eso lo dijo el cantante Antonio Orozco y esa frase me la guardo como lema de cabecera. Para mi no hay alegría más grande que saber que mucha gente se regala para estas navidades una entrada para ver mi show. Y entre el público cada año veo gente joven, de otras generaciones, además de los fieles. Cuando me presentaron al actor Michael Douglas, le comenté que me alegraba de conocer un artista de mi categoría, porque él tiene un público mundial y yo tengo al mejor público del mundo.

¿Porqué Vía de cintura?





–Durante el confinamiento, cuando salía de trabajar recorría la vía de cintura sin tráfico, a 80 km/h, despacito, y empecé a fijarme en ella y enamorarme. Es muy de Palma, es llonguet.

¿Qué personajes veremos?





–Aparte de Vía de cintura, que presentará un exclusivo vestuario realizado por Sebastián Álvarez, estará Klaus Kartofen, el Padrino, con el cual arrancará el espectáculo, el doctor Tardanza, El cardenal de Lloseta...

Sé que durante el año muchos ciudadanos le paran por la calle y le preguntan incluso si este año habría Especial Navidad.





–Sí, es cierto. Me dicen que se pasan un buen rato, que falta nos hace a todos. Este año lo he dado todo. Serán dos horas de show y la gente lo pasará en grande. He puesto, como se dice, toda la carne en el asador.

Antes de salir a escenario, ¿tiene alguna manía?





–Me tomo un cortado y me santiguo. Y me ha ido bien.