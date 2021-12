Al comprar el décimo de Lotería de Navidad no se piensa en muchas ocasiones dónde guardar el número. Sin embargo, una vez llega el Sorteo Extraordinario, el 22 de diciembre, algunos se llevan la sorpresa de que no saben dónde lo han puesto. No sería la primera vez que alguien que va a cobrar un premio alega haber perdido el boleto o que se lo han robado. En cualquiera de los casos, es necesario saber que todavía existen posibilidades de llegar a recibir el dinero del premio.

Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de iniciar un trámite legal de este tipo es que el beneficio obtenido con el número tiene que haber sido superior a la cantidad de 2.500 euros. Si se pierde o le roban el décimo, es esencial que lo denuncie ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. En la denuncia deben constar el mayor número posible de detalles, por ejemplo identificar la serie y fracción o presentar la fotocopia como posible prueba. El objetivo de esta denuncia, ya sea por robo o porque se ha perdido el boleto, es impedir que el portador de este décimo en concreto no pueda recibir el dinero del premio. Por otra parte, la OCU añade que se debe avisar del hecho a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Es posible paralizar el pago si el décimo está premiado hasta que un juez resuelva el caso.