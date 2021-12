‘The Burton’s Factory’, un éxito lEl BIM l Adriana Santana, 38 años en la música 

Hace unos días os adelanté que la escuela de baile The Royal Factory, dirigida por Chus Abellán, iba a presentar un espectáculo, The Burton’s Factory, en honor a Tim Burton y a su extensa producción cinematográfica, algo que habían previsto estrenar en abril de 2020, pero que la COVID impidió. Pues bien, el espectáculo, muy al estilo de los de Broadway, se presentó el domingo pasado en Trui Teatre, con el aforo permitido al completo, participando a lo largo de él unos trescientos bailarines, algunos pertenecientes a otras academias de baile, como One life dance, Artdansa, Escola de Dansa Alaró y Leone Estudio, además de los bailarines Anabel Mesquida, Iván Fernández, Màgic Albert y Joanan Cruz, lo que evidencia la buena convivencia existente entre las escuelas.

Como hemos dicho, sobresalió el estilo Broadway, implantado por los profesores de The Royal Factory, Marián Lush, Dani García y Laura Alonso. Ni que decir tiene que The Burton´s Factory fue un completo éxito, del que bailarines, coreógrafos y público asistente quedaron plenamente satisfechos. Por tanto, el esfuerzo y la espera –ajena a la voluntad de sus protagonistas– ha valido la pena. Súper concentración lRecordaros que hoy, sábado, a partir de la seis de la tarde y en la Plaça del Mercat, de Manacor, se celebrará la BIM (Ball Important a Mallorca) de Nadal 2021 que, como todos los años –excepto el pasado 2020, a causa de la COVID, que se suspendió–, reunirá a numerosas personas vestidas de Papa Nöel, que llegarán desde distintos puntos de Mallorca, como Felanitx, Sant Llorenç, Cala Millor, Pollença, Alcúdia, sa Pobla, Inca, Palma, etc., que bailarán dirigidas y coordinadas por Joan Morro y más de cincuenta monitores, colocados en lugares estratégicos para que puedan ser vistos por todos. Como en años anteriores, esta súper concentración de Papa Nöel tendrá su puntito solidario, y será a través de la recogida de alimentos no perecederos que se entregarán a Cruz Roja. Habrá, también, una Fila cero que recibirá gustosa cualquier aportación económica que se destinará a la citada entidad. Esta súper concentración cumplirá estrictamente con las normas dictadas, que son, como sabéis, el uso de mascarilla y distancia de seguridad, además de las vacunas. Por ello, quien no cumpla no podrá participar. Adrina, hace años, cuando era una de las voces de José Luis Rodríguez ‘El Puma’. Doble celebración El próximo lunes 20 de diciembre, la cantante, bailarina y modelo Adriana Santana estará de fiesta. Y lo estará por dos motivos. Uno, porque cumple 38 años de carrera musical. Y dos, porque al ser presidenta de la Asociación Uruguaya Música Arte y Cultura en Balears, organizará un evento, al que ha denominado Gala, Exposición y Homenaje a Mallorca. Adriana, o Adri, como la llaman muchos de sus allegados, llegó a Mallorca hace 20 años, aproximadamente, a lo largo de los cuales ha cantado en diversos locales, como Saint Tropez, disco Tito’s, etc., aparte de que en verano suele actuar en fiestas privadas, ya bien en casa de artistas extranjeros, que por encima de todo buscan la discreción, por lo que solo asisten amigos suyos, y en las de otros extranjeros, con segunda casa en la Isla, gente también discreta. Trayectoria «Debo decir también que en un momento determinado fui la voz femenina de Los Bravos… En realidad creo que fui la única voz femenina que tuvo el grupo. Y antes de venir a España, recorrí varios países acompañada por músicos, entre ellos Japón, Suecia, República Dominicana, Alemania… Y en Miami fui durante años corista y bailarina de José Luis Rodríguez ‘El Puma’, además de haber actuado en recitales, entre otros, junto a Chayane y Armando Manzanero. Y aunque eso pertenece al pasado, forma parte de mi currículo, lo cual me honra. Por eso estoy feliz de haber llegado hasta hoy después de estar 38 años currándomelo… Y espera, que no me paro, sino que sigo», asegura. En cuanto al otro motivo de satisfacción, es que ese día –22 de los corrientes–, como presidenta de la Asociación Uruguaya Música, Arte y Cultura, organiza en Es Flassaders una fiesta «en la que trataremos de unir las dos culturas, la de la Isla con la uruguaya. Por eso contamos con el maestro artesano mallorquín Miquel Sastre Oliver, quien presentará unos molinos típicos de la Isla hechos por él, así como una colección de cuadros de los cuales es autor. Y en cuanto a actuaciones, contaremos con la de la uruguaya Miriam Sosa, que tocará el arpa. Y como asistirá mucha gente de la asociación, espero que la fiesta sea muy bonita. El problema es que, a causa de las medidas restrictivas que impone la COVID, no hemos podido invitar a más gente, lo cual sentimos enormemente».