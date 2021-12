Penúltima etapa l Pascual de Cabo l Director de galería l Puntos de venta

La Ruta fotográfica por Mallorca, evento que organiza la fotógrafa Martina Romero, y que este año dedica a Aspanob, llega mañana, en su penúltima etapa, al Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel. A la exposición se suman tres nuevos fotógrafos, dos civiles, Toni Martínez y Jaime Gaviño, y un militar, Víctor Fuentes. En esta ocasión, dado que el Arabella tiene el Certificado de Oro de Ciclismo, en el cartel de la Ruta destaca la figura de un ciclista, que no es otro que el brigada Paulino Andújar, que además de practicar este deporte, ha cedido su imagen para hacerlo.

Martina nos comenta que además de la exposición, el público que asista a verla se encontrará con el homenaje que la Ruta hace a quienes luchan contra el cáncer en general. Y lo hace a través de una fotografía de la policía local Alba Mayol, que superó esta enfermedad, sobre cuyo cuerpo desnudo y rostro, la pintora Sandra Renzi realizó un bello body painting, convirtiéndolos en el de una cebra. El trabajo fotográfico, obra de Javier Padilla, así como el body painting, se hicieron en una de las salas de Ciutadà Il·legal, de Toni de la Mata, igual que el making of de la fotografía, en el que intervino Martina Romero. Tanto la foto de Alba Mayol, convertida en cebra, como el making of, compuesto por otras 50 fotografías, todas del mismo tamaño, 70x50, quedarán también expuestas en el citado hotel, junto con las del ciclista del cartel, y su correspondiente making of (7 fotos, 70x50).

Sandra Renzi pintando el cuerpo de la policía local de Palma Alba Mayol, que recientemente superó un cáncer de mama.

Agradecimientos

La exposición, a la que asistirá el presidente de Aspanob, Jaume Coll, dará comienzo a las 19.30 horas. De acuerdo a las medidas COVID, será obligatorio llevar mascarilla y no se podrá consumir alcohol ni nada sólido. Por último, Martina Romero nos dijo que deseaba agradecer a la Comandancia General de Balears, y más concretamente al coronel de Artillería, Jesús de Quiroga Conrado, jefe de la oficina de Comunicación, por toda la ayuda y apoyo que está dando a Fotos con Historia en ruta por Mallorca. También agradece la colaboración a Decathlon para la confección del cartel, ya que prestó la bicicleta y equipó al ciclista.

Expone en Tánger

Pascual de Cabo, Medalla de Oro de la ciudad de Palma, que pasa largas temporadas en Marruecos, nos envía el catálogo de la exposición que bajo el nombre de Maroc-Espagne. La Culture, ancore et toujours, se inauguró el pasado 10 de los corrientes, en Tánger, en la que participan cinco pintores españoles, Manuel Castillero, Francisco Escalera, José Luis Muñoz, Cristóbal León y él, a quien allí se le tiene una gran consideración y respeto. La exposición, por si alguien de aquí anda por allí en estos días, tiene lugar en el Medina Art Gallery, que de este modo abre sus puertas a pintores españoles a la vez que Marruecos –así dice el programa– «os acoge con los brazos abiertos». La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 10 de enero.

Bernardo Paz, en el último verano, en Palma.

Bernardo Paz

Nuestro colega Bernardo Paz, fotoperiodista de amplísimo recorrido, que cada verano –y lleva ya unos cuarenta– hace el seguimiento de la Familia Real en Marivent, así como de personajes que se dejan caer por la Isla, de vacaciones, o que vienen a su casa, recientemente ha sido nombrado director de la Galería Nikon, que encontraréis en la calle Reina Mercedes, 7, de Madrid, que abrió ayer sus puertas. «Son dos cosas, boutique y galería. Yo me voy a encargar de esta última –nos decía ayer–. Cada mes voy a organizar una exposición con fotógrafos y fotoperiodistas conocidos. Hemos empezado con dos: Domingo J.Casas, fotógrafo especializado en música y conciertos, con 40 años de música; y Bernardo Pérez, con Los agujeros negros del planeta. Naturalmente –señala Bernardo–, eso no significa que no vaya a seguir yendo por Mallorca cada verano, pese a que ya no dan el juego que daban antes. Me refiero a los personajes con que nos encontrábamos. Pero yo seguiré yendo. ¡Y es que son muchos los recuerdos y las historias que me unen a vuestra isla!».

Guillem Darder con su calendario.

Dónde comprarlos

Algunos lectores me habéis preguntado que dónde se puede adquirir el calendario que ha hecho el pintor Guillem Darder a beneficio de la lucha contra el cáncer. Pues ahí van los lugares donde los encontraréis: Bar Indianápolis, de la calle Aragón 47; y El Altillo, en Marqués de Fuensanta, 29. Adquirirlos es solidarizarse, como lo es crear –en este caso un simple calendario–, venderlo y ofrecer sus ganancias a una causa, como ha hecho Guillem Darder.