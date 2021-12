Presentación del Oli Novell 2021

No ha sido un temporada tan excelente de recogida de aceituna como se pensaba. Si las previsiones apuntaban a que la cosecha iba a ser un 30 por ciento superior a la de 2020, la realidad ha sido que ésta ha sido un 15 por ciento inferior a la del año pasado; es decir, se ha recogido un 45 por ciento menos de lo esperado. Este es el principal dato que ofreció el presidente de la DO Oli de Mallorca, Joan Mayol, durante la presentación ayer en el Casal Solleric del Oli Novell. «Los vendavales de octubre, una explosión demográfica de mosca y unas lluvias tan esperadas como inoportunas son las que han echado a perder parte de la producción». En las almazaras se han molturado 3,7 millones de kilos de aceituna, de la que se han extraído 574.000 litros de aceite.

Sin embargo, no todo fueron malas noticias, ya que el pasado mes de septiembre se ha vendido más aceite que nunca y está previsto que en 2021 se comercialice en Mallorca la misma cantidad que el mejor año, que fue 2018. Mayol animó a los ciudadanos a aumentar su consumo de aceite de oliva de Mallorca virgen extra. «Una botella de Oli de Mallorca es un buen regalo porque no se vacía en una comida como ocurre con el vino, y con una botella se pueden preparar hasta cincuenta pa amb olis». Como último dato, Mayol aseguró que solo el 2 por ciento de los más de 11 litros de aceite que consume al año cada persona en la Isla procede de la DO Oli de Mallorca.

Fernando Fernández y Joan Mayol, brindando por esta añada.

Por su parte, el director general d’Agricultura del Govern, Fernando Fernández, indicó que «la celebración de la llegada de una nueva añada ha de servir para recordar el esfuerzo de los productores y elaboradores para mantener actividades como la producción de aceite de oliva, muchas veces en situaciones complicadas, permitiendo que a nuestras mesas lleguen aceites de oliva virgen extra de calidad». Para finalizar la presentación, el patio del Casal Solleric acogió la degustación de los diferentes aceites de oliva virgen extra bajo el sello de calidad. Los asistentes comprobaron que esta añada ha resultado excelente de calidad, con aceites muy afrutados, de aroma y sabor elegantes.