Susana Aguiló presentará su tercer disco, ‘Inspiracions’ l Ou Verd expone

Susana Aguiló, para quienes no la conozcáis, os diré que es cantante, músico y compositora, y para quienes la conozcáis, que acaba de publicar su tercer disco, que ha titulado Inspiracions y que viene a ser como un viaje musical por la Isla a través de un total de doce temas, diez de ellos instrumentales y dos con letra, cantados, los doce, como hemos dicho, inspirados en Mallorca, en lugares que a ella le inspiran, como por ejemplo, el Parc de la Mar, Valldemossa, sa Calobra, Fornalutx, con la particularidad, además, de que son temas muy relajantes y al mismo tiempo dan pie a que el oyente se inspire. Inspiracions, por otra parte, es distinto a los dos anteriores, ya que el primero, Auténtica, es de canciones y Las Emociones de los Héroes es totalmente instrumental.

Susana, que se declara amante de las bandas sonoras y de los musicales, se define como compositora autodidacta. «Recibí clases de piano con un profesor particular y luego fui al Conservatorio, pero no terminé porque sentía que no era mi lugar. Me considero una compositora autodidacta, ya que compongo desde que era niña. Siempre me gustó componer, se me dio muy bien hacerlo y más si, como he dicho anteriormente, estoy en un lugar que me inspire».

Sólo unos pocos han escuchado Inspiracions, ya que el disco no ha sido presentado todavía en directo ante un público, de lo cual, en parte, ha tenido la culpa la pandemia por lo de las medidas que dictan los gobiernos. «Estoy esperando a ver si llega el momento en que lo pueda presentar como a mí me gustaría… Como soy creativa y tengo mucha imaginación y algo de fantasía, me gustaría hacerlo en consonancia a cómo soy… Tengo pensado presentarlo en un escenario, ante el público, con una bailarina, Susana Morant, un piano, yo, y con unos detalles de puesta en escena que no voy a desvelar, para sorpresa de los asistentes, tratando de fusionar la música con la danza contemporánea. Pero, tal y como están las cosas, ni sé cuándo ni dónde».

¿Irse de Mallorca...?

Todo llegará, le decimos convencidos de que así será. En el caso de que los gobiernos, sean cuales fueren, apoyaran más a los artistas de la Isla, si fuera cierto, no le haríamos esta pregunta: ¿Por qué pasa eso? Pero como tal apoyo no existe, se la hacemos. «Yo no soy nadie para opinar al respecto –nos dice–, ahora bien, ya que lo pregunta, está claro que no, que el apoyo no existe o es mínimo. Se le da más importancia a lo que está fuera, o viene de fuera, que a lo que hay aquí. Por ello, quién sabe, igual algún día pruebo suerte lejos de la Isla… Hace un tiempo estuve en Madrid y en Irlanda, pero estuve poco tiempo…». E imaginamos también que por entonces desconocía la casi inexistencia del apoyo de los gobiernos al arte, algo que sucede hoy, que difícilmente eres profeta en tu tierra, por lo que te tienes que largar. Esperemos que si eso lo tiene que hacer Susana, sea por poco tiempo, porque lo que está haciendo como pianista, cantante y compositora es muy bueno. Lo último, sobre todo, un precioso canto a la Isla. Pues a ver cuándo podemos asistir a su presentación.

Nuevos proyectos

Ou Verd es un colectivo artístico integrado por pintores, escultores y fotógrafos, que tratan de transmitir sus pensamientos e inquietudes a través de sus obras, teniendo en las exposiciones el mejor escenario. Por ello, desde el pasado viernes y hasta el próximo 14 de enero, podrán verse los trabajos que han hecho y que han expuesto en el Casal Peguera (Carrer Pins 17, Peguera), siendo el horario de visita, de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes. Los artista que exponen son Anna Lisa Eller, Biggi Stockhinger, Catalina Ginard, Carlos Terroba, Doris Duschelbauer, Gaspar Servera, Ivonne Le Meur, Marcelo Cenoz, Miguel Servera, Marita Cort, Marian Driessen, Maite Granados, Miguel Reche, Olga Izco, Rainelda Palerm, Sandra Renzi, Victoria Pérez y Karin Starostenko.

Algunos de los componentes de Ou Verd en el Casal de Peguera, donde exponen sus obras hasta el 14 de enero.

A la inauguración asistió bastante público, aunque, a causa de la COVID-19, lo hizo de forma escalonada con el fin de evitar las aglomeraciones y haciendo en todo momento uso de la mascarilla. El escultor Carlos Terroba nos comenta que en la actualidad el grupo lo forman alrededor de 33 artistas, entre escultores, pintores y fotógrafos «y que en él, desde sus comienzos, tuvo mucho que ver el inolvidable Tito López, sobre todo a la hora de darle impulso». En cuanto al objetivo de este colectivo «no es otro –añadió– que el de dar a conocer las inquietudes de los artistas que lo forman a través de sus obras. Eso, por una parte, porque por otra, tratamos de animar a los más jóvenes a que se unan, porque entre todos haremos más fuerza y tendremos más ideas, lo que hará que salgan más proyectos. De ahí que, probablemente, a lo largo del próximo año, a artistas menores de 20 años les convocaremos a participar con sus obras en un concurso que llevará el nombre de Tito López, a quien no vamos a olvidar nunca. Igualmente, para el próximo año tenemos, algunas exposiciones ya cerradas en distintos puntos de la Isla y en Palma». Carlos Terroba es el presidente de la junta directiva de Ou Verd,de la que forman parte Catalina Ginard (vicepresidenta), Olga Izco Ibarrola (secretaria), Marian Driessen (tesorera) y, como vocales, Isabel Martín, Katrin Starostenko y Marita Cort.