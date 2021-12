España ha dado pasos de gigante en cuanto al respeto y reconocimiento de la diversidad, aunque todavía queda un largo camino que recorrer. Por ello, el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA) instituyó el premio a la Persona del Año, que reconoce el trabajo y la imagen de quienes velan por dar visibilidad a esa diversidad tan enriquecedora y que, sin embargo, algunos todavía desprecian.

Este año la Persona del Año 2021 ha sido Samantha Hudson, alias del mallorquínIván González, joven de 22 años que se presenta en su cuenta de Instagram como «la reina de los bajos fondos». Una nota de humor que sirve a la perfección como telón de fondo a la celebración de este galardón entregado el jueves. ODA consideró que Samantha merece el premio «por su inestimable labor a la hora de mejorar la inclusión social del colectivo LGBTIQ+ en los medios españoles».

Caption

Javi Calvo y Javi Ambrossi, ganadores de la primera edición del Premio ODA, fueron los encargados de entregar en directo la estatuilla y de pasar el testigo a la artista multidisciplinar. Lo hicieron en una gala presentada por las concursantes de Drag Race España Killer Queen y Arantxa Castilla-La Mancha, en el Salón Club del Hotel Emperador. Los asistentes al evento disfrutaron de las actuaciones en directo de Ondina, Navxja y Marcus Massalami, así como de la DJ Laura Put.

Homenaje

A lo largo de la velada se rindió homenaje a las cuatro personas nominadas y se reivindicó el valor y el esfuerzo de las personas que se exponen a diario, a riesgo de recibir insultos, amenazas o, directamente, agresiones y discriminación. Por ello se recordó el coste que tiene para muchas personas ser visible y se dedicaron unas palabras a Elsa Ruiz, que iba a ser la presentadora original de la gala. La monologuista desveló recientemente que había intentado suicidarse, al sufrir ansiedad provocada por el acoso al que ha sido sometida en las redes sociales. Para superarlo, ha ingresado en un hospital para recibir tratamiento psiquiátrico.

Killer Queen y Arantxa Castilla-La Mancha, presentadoras.

El divertido número navideño de la gala de entrega.

Marcus Massalami ofreció una de las actuaciones.

Samantha Hudson explicó que nunca ha pretendido ser la persona del año y dedicó su discurso al resto de nominados: «Si yo he ocupado de manera más extraordinaria el medio audiovisual este año no es porque yo sea algo fuera de lo común ni una persona mejor que otra, sino precisamente porque faltan espacios y da la sensación de que tienen el cupo suplido con los dos gays de España, que les llaman para todo y ahora pues resulta que está la travesti de España. Tampoco quiero quitarme méritos, porque también soy una tía chulísima, pero quiero aprovechar para dedicarle esto al resto de las nominadas y a todas las aquí presentes, porque esto es un trabajo grupal, porque esto es el colectivo LGBT, no el colectivo de Samantha Hudson».