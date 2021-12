Los hoteles en Navidad siempre han sido una opción para miles de españoles. La noche estrella suele ser Nochevieja, pero mucha gente opta también por pasar la semana de Navidad en familia, en pareja o con amigos. Y no importa si el hotel está cerca o lejos de casa, lo que importa es la experiencia de vivir unas Navidades diferentes a lo que estamos acostumbrados y despreocuparse por elaborar comidas, compras, decoración, atender a los invitados,… y rendirse a las comodidades que un hotel nos puede ofrecer.

Es cierto que si, además, el hotel se acompaña de un viaje a otro rincón del mundo, la experiencia es más completa. Pero esto no siempre es posible, y no por ello debemos quedarnos en casa si lo que queremos es pasar las Navidades fuera de ella. Mallorca le invita a vivir esta experiencia, no pierda detalle y reserve ya en alguna de las muchas posibilidades que ofrece la isla y despreocúpate de los detalles.

Decoración. Los hoteles que permanecen abiertos en estas fechas cuidan con mimo la decoración que, por norma general, es sofisticada y elegante, donde el rojo y el dorado se apoderan del espíritu navideño.

Gastronomía. Los menús también se adaptan a la época del año, elaborados con productos típicos de las fechas en mesas decoradas para la ocasión. El repertorio de dulces y postres suele ser más amplio de lo habitual con delicatessen navideñas. Las meriendas con chocolate caliente o aperitivos con champán también sorprenden a los invitados.

Actividades. Las actividades que suelen ofrecer los hoteles pasan por aquellas que cuidan el cuerpo en días de excesos como una excursión por los alrededores, clases de aquagym si el hotel tiene piscina climatizada, o del tipo tiro con arco, tenis o pingpong. También son recurrentes las actividades de interior, juegos de mesa, un divertido bingo y, como no, las noches de baile con buena música en directo y una pista para que las parejas se dejen llevar. En el caso de familias con niños, el personal del hotel también presta atención a sus necesidades, con actividades de juego, servicio de canguro y minidisco para que jueguen y bailen al son de divertidas melodías infantiles.

Habitaciones. La estancia debe ser confortable y los hoteles saben más que nadie de eso. En la medida de lo posible, ofrecen habitaciones con vistas, aunque si esto no es posible, no se preocupe porque seguro que dentro de su habitación podrá disfrutar de una placentera siesta, un baño de burbujas o un buen libro en una cómoda butaca. Algunos hoteles ofrecen servicio de habitación, en este caso opte por el capricho de un desayuno en la cama o una botella de cava y fresas al atardecer.

Libre albedrío. Si algo nos regala una estancia de hotel en Navidad es tiempo. No tenemos que preocuparnos por limpiar, ni cocinar, ni comprar, por lo que ese tiempo libre se puede aprovechar para conocer mejor los alrededores de la zona, seguro que por muy bien que se conozca la Isla, aún es capaz de sorprenderle con algún rincón olvidado.

Conoce a continuación algunas propuestas y elige la tuya:

Hotel Hostal Cuba 4*

Es un hotel ubicado en Palma y que mira por igual al mar y a la ciudad. Con una construcción modernista y una decoración exquisita, este hotel boutique de 4 estrellas mantiene su fuerte carácter mediterráneo. El vanguardista barrio de Santa Catalina es el encargado de acoger al Hotel Hostal Cuba, es decir, en pleno centro y rodeado de todo el dinamismo de Ciutat. A pocos minutos andando, el huésped se topará con el Paseo Marítimo o con el centro palmesano con sus comercios y calles emblemáticas. En su estancia en el hotel se puede degustar la gastronomía local, ya sea con un desayuno en el Sky Bar con vistas al mar, o en el restaurante de diseño singular y agradable. Música en directo para adornar las veladas o una copa en el Club serán otras de las opciones que se puede escoger en el Hotel Hostal Cuba.

Melià Palma Marina 4*

Esta propuesta se encuentra en primera línea del Paseo Marítimo, en el corazón de la Marina de Palma. Con muy buena comunicación entre el Aeropuerto, el centro histórico de la Ciudad y, cómo no, de la playa. En su restaurante, MOSS, el cliente disfrutará de una oferta culinaria saludable e innovadora, con la dieta mediterránea como base. Pero si lo que se desea es una buena copa de vino o un cóctel, entonces en Arado, en el mismo hall del hotel, encontrará lo que busca. El hotel cuenta con habitaciones y servicios exclusivos para que el huésped se sienta y sea el protagonista. Luminosidad y modernidad visten las habitaciones, coronadas con grandes terrazas. El concepto ‘relax’ toma un nuevo sentido visitando el Yhi Spa del hotel, con siete cabinas de tratamientos y un completo gimnasio.

GPRO Valparaíso Palace Hotel & SPA 5*

Definido a sí mismo como un ‘Urban Resort’, este hotel de lujo se encuentra en Palma. Un hotel exclusivo que apuesta por sus jardines, remansos de paz, por su elegancia aplicada a todas sus instalaciones, modernas y selectas, y por su exclusividad con los servicios más selectos. Todo ello lo posiciona en el mercado como un referente de hoteles de lujo en Mallorca, así como también en un referente de hoteles con spa. Y es que precisamente su spa es uno de los más grandes y completos de España, por eso, tras una ruta por él, se sentirá como nuevo. Destacan en sus instalaciones: piscina climatizada (interior y exterior), jacuzzi, sauna finladesa, hamman, sauna de inhalación, sauna de hierbas y ducha de sensaciones.

HM Hotels

Esta importante cadena de hoteles tiene ubicaciones en el Caribe y repartidas por toda la Isla, con categorías de cuatro y cinco estrellas y hoteles familiares u ‘only adults’; una oferta más que variada para adaptarse a las necesidades de sus huéspedes. En estas fechas tiene dos hoteles a disposición para disfrutar de unas Navidades sensacionales. Por un lado, HM Jaime III, una propuesta de concepto de hotel boutique, donde la elegancia y vanguardia van de la mano con la calidad de sus instalaciones. Un hotel urbano con exposiciones de arte, salones para eventos, zona de spa y habitaciones confortables en pleno corazón de Ciutat. Su restaurante, al igual que el resto del hotel, es cosmopolita, urbano, dinámico y actual. Por otro lado, la firma cuenta con HM Balanguera, otro hotel boutique de 4 estrellas junto al centro histórico de Palma. En él se combinan estancias de diseño con elegantes instalaciones destinadas al ocio y los negocios. Todo ello en un ambiente acogedor, donde cada detalle ha sido cuidado para brindar una experiencia de alojamiento inolvidable.

Alua Hotels & Resorts

Esta cadena hotelera cuenta con establecimientos repartidos por Baleares, por el Sur y Este de la península, Canarias, Grecia,… Actualmente, tiene dos hoteles abiertos en Mallorca. Uno es el Aluasoul Palma, un hotel solo para adultos de cuatro estrellas en la zona de Cala Estancia. Cuenta con espacios perfectamente equipados y con una decoración contemporánea. Es el lugar ideal para una escapada en pareja, amigos o para ejecutivos que buscan compaginar trabajo y relax durante sus viajes de negocios. Por su parte, Alua Leo es un hotel familiar a 100 metros de la playa de Can Pastilla con espacios interiores y exteriores de carácter confortable y acogedor. Ambos han diseñado para sus clientes de estas Navidades menús especiales tanto para Nochebuena como para Navidad y Nochevieja.