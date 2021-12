Coco Campaner prepara su regreso al ring tras cuatro años sin pisarlo

Días atrás se celebró en los exteriores de la zona de boxeo del Megasport una masterclass de boxeo, organizada por Juanito García y dirigida por Coco Campaner, quien tras cuatro años de estar alejado de los rings a causa de dos lesiones –se le salió el tendón bicipital y luego tuvo una hernia L3 y L4 discal–, además de asuntos profesionales como abogado que es, regresa a ellos. De hecho, ya ha iniciado la vuelta atrás, entrenando a fondo –nos comentó García, que es su preparador–, y recuperando la forma, cosa que evidenció a lo largo del tiempo que duró dicha masterclass, en la que hubo de todo un poco, tanto en técnica como en condición física.

Coco les hizo trabajar mucho las piernas, a base de desplazamientos laterales, la guardia, ya sea desde la derecha, ya sea desde la izquierda, el –digamos– boxeo ofensivo y defensivo, atacando y defendiéndo, y a la hora de explicar un movimiento determinado, haciendo subir al estrado a participantes de la clase, movimiento que luego repetirían todos a la vez, hasta lograr rozar la perfección. Así durante casi dos horas… Y, como decimos, Coco evidenciando una soltura que ni en sus mejores tiempos, y si no, ja en parlarem.

Siguiendo la masterclass junto a nuestro colega, y amigo, Tomás Monserrat, gran aficionado al boxeo, como sabéis, y Juanito García, que no perdía de vista lo que aquella estaba dando de sí, este nos hizo ver que entre los que participaban en ella había púgiles como Deymar, boliviano-mallorquín, con cuatro combates en su haber en rings de Nueva York; Farly, Santi Bustos, que peleó en el Madison Square Garden, perdiendo a los puntos… «¡Pero peleó!, algo que no pueden decir todos… Y también, como podéis apreciar –señaló al frente, al grupo– , muchas mujeres. Y es que el boxeo no es solo que esté de moda, sino que da mucha elasticidad y fortaleza, además de tonificar los músculos y coordinar tu cuerpo, da seguridad y mucha confianza, lo cual, sobre todo ellas, en según qué momento de la vida, al sentirse acosadas por alguien, puede ayudarlas». Y matiza a continuación: «El boxeo que practican ellas aquí es un boxeo más bien comercial –subraya–, en absoluto competitivo, sino a base de mucho saco y manoplas, pero en ningún momento combativo, lo cual hace que tenga cada vez más aceptación».

Participantes de la ‘masterclass’ de boxeo celebrada en el Megasport, ofrecida por Coco Campaner –al lado de Tomás Monserrat– y organizada por Juanito García.

El objetivo de la masterclass, que se suele hacer semanal o quincenal, «es porque en el Mega –señala Juanito–, como tenemos muchas clases de boxeo, y a horas distintas, una vez cada semana, o cada dos, los reunimos a todos en una clase, buscamos a alguien de mucho nivel, como es en este caso Coco y, aparte de que así se conocen, boxean todos juntos, lo cual es muy bueno».