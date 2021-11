El Cyber Friday es, para muchos, una fecha marcada en rojo en el calendario. Es el día de las compras, de las grandes ofertas, el momento perfecto para adelantar algunos de esos regalos navideños. Pero solo tres días después llega el Cyber Monday. ¿Mejor, peor? Todo depende, por un lado, de los productos que estemos buscando y, por otro, del stock de los fabricantes y comercios.

De manera muy general, se suele decir que esta segunda fecha es perfecta para adquirir productos electrónicos a buen precio. Pero las ofertas se extienden mucho más allá y alcanzan también a esos productos de cosmética y belleza que todos necesitamos y que también son regalos estrella en Navidades.

Aprovechar ofertas con las del cyber monday de Druni, por poner solo un ejemplo, permite ahorrarse desde un 30 % y hasta un 50 % en maquillajes, cremas o perfumes. Es, por tanto, una magnífica oportunidad de reponer los productos de belleza de uso diario o de ahorrarse un buen dinero en esos regalos que tendremos que hacer en solo unas semanas.

Sin embargo, como ocurre en el Black Friday o en los periodos de las tradicionales rebajas de verano o invierno, conviene no precipitarse. Si no tenemos en cuenta algunos consejos básicos, las compras pueden salir mucho más caras de lo que pensamos. Actuar por impulsos no es buena idea. ¿Cómo acertar con las compras del Cyber Monday?

1. Hacer una lista

En fechas como el Cyber Monday encontramos muchas ofertas y muy tentadoras. Pero dejarnos llevar hará que acabemos comprando productos que no necesitamos o que no utilizaremos. En el caso de cosmética y belleza hay que tener en cuenta un aspecto muy importante: la caducidad. No hablamos de productos que puedan guardarse durante años en un armario.

Por eso el primer consejo es hacer una lista de lo que realmente se necesita. Pueden ser productos para el cuidado del cutis, para el baño o cabello, maquillaje, cremas reafirmantes o exfoliantes. La lista de productos de uso diario es larga. Lo mejor es revisar lo que se tiene en casa y determinar qué se necesita y qué no.

Si hay que hacer algún regalo, siempre se puede añadir a la lista, pero solo si estamos seguros de que será la decisión correcta. Comprar un perfume a buen precio, hará que ahorremos, cierto, pero si no es el que usa la persona a la que se lo vamos a regalar puede que estemos tirando el dinero. En ese sentido, otro consejo importante es revisar las políticas de devolución.

2. Comparar precios

Hoy en día, buena parte de las compras, y muy especialmente de productos de belleza, se realizan a través de Internet. Mucho antes de que llegue el Cyber Monday, los comercios online calientan motores y empiezan a publicar sus ofertas. Hay tiempo suficiente, por lo tanto, para comparar y encontrar aquellos comercios cuyos precios sean más atractivos.

Teniendo en cuenta que ya tendremos una lista preparada, la tarea no llevará mucho tiempo y, a cambio, podremos ahorrarnos un buen pellizco. Eso sí, es importante tener en cuenta si hay gastos de envío o no. Una oferta muy buena puede no serlo tanto si hay que pagar unos costes muy elevados.

3. Prestar atención a la calidad

En productos de belleza es mucho lo que está en juego, sobre todo en el caso de personas con pieles delicadas. Por ello, es importante tener cuidado con lo que se adquiere. De momento, la primera precaución es comprar solo en establecimientos de confianza para evitar falsificaciones.

Además de ello, conviene comparar solo precios de un mismo producto y de una misma marca. Aunque parezcan iguales, dos artículos de diferentes fabricantes pueden ser también muy distintos en calidad. Conviene no olvidarlo.

4. Aprovechar ofertas

En tiendas especializadas en cosmética y belleza es habitual que algunas de esas ofertas del Cyber Monday se presenten en forma de lotes. Buscarlas es otra forma de ahorrar en la compra. Por el precio de cuatro o cinco productos es posible adquirir un conjunto mucho más completo. Será necesario realizar una pequeña prospección, pero con los buscadores hoy en día esta tarea no lleva mucho tiempo.

5. Un presupuesto y algún pequeño capricho

Para evitar caer en tentaciones, lo ideal es marcarse un presupuesto y ceñirse a él. Gastar por encima de las posibilidades, aunque sean artículos rebajados, no es ahorrar. Pero esto no significa que no podamos darnos un pequeño capricho, mucho más cuando de lo que hablamos son de productos de belleza.

Aplicando un poco de sentido común y siguiendo los consejos anteriores, incluso es posible que no lleguemos a agotar el presupuesto. Es entonces cuando podremos gastar ese dinero que ha sobrado en ese perfume que hace tiempo que queremos probar o en esa crema que normalmente se escapa de nuestras posibilidades económicas. Si están a buen precio, no hay que renunciar a ese pequeño capricho.

En definitiva, aprovechar las ofertas del Cyber Monday en productos de cosmética y belleza es una buena forma de ahorrar dinero. Pero, como siempre que hay grandes ofertas y descuentos, conviene comprar con responsabilidad.